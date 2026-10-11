Tragedija u Turskoj: U sudaru autobusa i kamiona 11 mrtvih

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 11 ljudi je poginulo, a 27 je ranjeno u sudaru turističkog autobusa i šlep-kamiona u zapadnoj turskoj provinciji Manisa, saopštile su lokalne vlasti.
Iz kancelarije guvernera Manise saopšteno je da se nesreća dogodila danas oko 11.00 časova nedaleko od ulaza na auto-put Akhisar.
U trenutku nesreće turistički autobus je bio na putu od sjeverozapadnog grada Burse do zapadnog priobalnog grada Izmira, prenosi Srna.
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Svih 27 povrijeđenih osoba je prebačeno u obližnje bolnice na liječenje.
Uzrok i okolnosti sudara još nisu poznati, a istraga je u toku, javlja Sinhua.
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