Horor na medenom mjesecu: Nilski konj odvukao mladoženju pod vodu

Nesvakidašnja drama i borba za goli život dogodila se tokom safarija u Bocvani, kada je birokratska idila na medenom mjesecu prerasla u čisti pakao.

Nilski konj je iznenada izvukao mladoženju iz čamca i odvukao ga pravo pod vodu, a onda je uslijedio potez njegove supruge koji je sve šokirao.

Sem i Ana Meki iz Port Anđelesa u američkoj saveznoj državi Vašington boravili su na medenom mjesecu u delti Okavanga u septembru 2025. godine. Samo deset dana nakon što su izgovorili sudbonosno "da" na plaži u Portugalu, putovanje iz snova pretvorilo se u nevjerovatnu premijeru preživljavanja.

Nilski konj ga zgrabio čeljustima

Supružnici su se sa vodičem vozili u tradicionalnom uskom čamcu, poznatom kao mokoro. Iako su se udaljili od ostatka grupe i zalutali u dublji dio vode uprkos strogim upozorenjima vodiča o prisustvu agresivne životinje niko nije očekivao stravični udar.

Tada 31-godišnji Sem čuo je snažan prasak vode i glasno roktanje. U deliću sekunde ugledao je ogromnog nilskog konja kako otvorenih usta juri pravo na njih. Životinja ga je zgrabila čeljustima za trup i surovo ga povukla pod vodu, dok su Ana i vodič ispali iz čamca.

Hrabra žena tukla zvijer pesnicama

Kada je izronila iz mutne vode, Ana je ugledala zastrašujući prizor njen muž nalazio se u čeljustima smrtonosne zvijeri. U tom trenutku probudio se praskozački instinkt za opstanak.

„Odlučila sam da se borim“, ispričala je Ana, kojoj su kroz glavu prolazile najcrnje misli. „Stisnula sam pesnicu, potrčala prema nilskom konju i počela bijesno da ga udaram!“

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Njen neverovatan i ludi potez urodio je plodom šokirana životinja je pustila Sema i povukla se, što je Ani omogućilo da polumrtvog supruga dovuče do obale.

Duga borba za oporavak

Sem je tek naknadno saznao šta je njegova hrabra supruga uradila. Kada je izašao iz vode, lijeva noga mu uopšte nije reagovala na komande mozga. Zbog ogromnih tehničkih problema, na adekvatne likove protiv bolova čekao je duže od 13 sati, dok je do bolnice u susjednoj Južnoj Africi prebačen tek nakon punih 18 sati.

Prošao je kroz hitnu operaciju abdomena, imao je 20 hirurških spajalica na trupu, infuzije u vratu i rukama, kao i aparat za disanje. Uprkos katastrofalnim povredama, medicinskom čudom je preživio. Godinu dana kasnije, iako osjeća povremene bolove, ovaj par je napisao i knjigu o svojoj nevjerovatnoj životnoj drami, prenosi Pipl.