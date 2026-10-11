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Tek punoljetni mladić iz BiH osuđen u Italiji: Zbog 30 evra dobio robiju

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11.10.2026 08:16

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Чекић, судница
Foto: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Italijanski sud u Čivitanovi izrekao je kaznu od dvije godine i tri mjeseca zatvora Etoreu Seferoviću (18), državljaninu Bosne i Hercegovine, zbog razbojništva, nanošenja teških tjelesnih povreda pod otežavajućim okolnostima i prikrivanja ukradene robe.

Seferović je u vrijeme incidenta za koji se teretio tek napunio 18 godina. Slučaj se dogodio u noći između 31. januara i 1. februara ove godine. Oko 3.30 časova, ispred diskoteke u blizini stadiona u Čivitanovi, došlo je do napada na grupu lokalnih mladića.

Prema optužnici, Seferović je djelovao zajedno sa još jednim stranim državljaninom, čiji se slučaj vodi odvojeno. Njih dvojica su prišla jednom mladiću iz Čivitanove: dok je jedan od njih izvukao nož, zaprijetio žrtvi i zahtijevao da preda novac, drugi je uzeo gotovinu. Plijen je, prema navodima optužbe, iznosio jedva 30 evra.

Zvjerski napad i teške povrede

Situacija je zatim eskalirala napadom na još jednog mladića, 21-godišnjaka iz Čivitanove koji se nalazio u društvu prijatelja. Prema optužnici, ovaj mladić je oboren na zemlju i više puta udaren pesnicama u lice. U napadu je zadobio prelom nosa i izbijena su mu dva zuba, a oporavak je trajao dio duže od 40 dana.

Zbog toga je protiv Seferovića podignuta i optužba za nanošenje teških tjelesnih povreda pod otežavajućim okolnostima. Mladom državljaninu BiH na teret se stavlja i prikrivanje ukradene robe, pošto je u njegovoj torbici pronađen mobilni telefon za koji je utvrđeno da je oduzet drugom mladiću iz iste grupe, prenose Nezavisne.

Istraga je pokrenuta odmah nakon incidenta, a Seferovića su identifikovali i uhapsili pripadnici policije koji su te noći sprovodili redovnu kontrolu bezbjednosti na području grada. Tokom saslušanja nakon hapšenja, Seferović je negirao da je pesnicom udario povrijeđenog mladića.

Postupak je okončan nakon što je Seferović, uz savjet svoje advokatice Ane Indiveri, prihvatio sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom i pristao na kaznu od dvije godine i tri mjeseca zatvora.

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Tagovi :

Državljanin BiH

teške tjelesne povrede

Krađa

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