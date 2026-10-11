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Amidžić: Novi granični prelaz Gradiška više niko nikada neće zatvoriti

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11.10.2026 09:12

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Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић
Foto: ATV

Novi granični prelaz u Gradišci više niko nikada neće moći da zatvori, istakao je za RTRS ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

"Urušavanje starog graničnog prelaza bila je razlog da se otvori novi granični prelaz. Mi smo to uradili bez saglasnosti Krnjića i postigli protok roba i usluga, jer smo bili dovedeni u situaciju da mi kao Srpska budemo izolovani", dodaje Amidžić.

Kaže, nisu mogli da pristanu na zatvaranje novog graničnog prelaza.

"Ono što je nama išlo na ruku i što smo taktički uradili jeste činjenica da Krnjić ističe mandat i pratili smo dinamiku kada ćemo imati novog ekspertskog člana iz FBiH. Mi smo pronašli prostor i iskoristili. Sazvali smo sjednicu i usvojili sistematizaciju koja znači da novi granični prelaz više nije u nekom privremenom režimu. Ne treba da se pozivate na neku diplomatsku notu iz Hrvatske", dodaje Amidžić.

Ističe da novi granični prelaz više niko nikada ne može da zatvori.

"Takođe, imamo i pretpostavku da će stari granični prelaz da se otvori nakon završetka dijela rekonstrukcije i taj dio rekonstrukcije ćemo završiti na posebno zadovoljstvo svih onih koji su živjeli uz tok starog graničnog prelaza. To je za nas veoma bitno", navodi Amidžić.

Komentarišući najavljene tužbe bivšeg člana Upravnog odbora UIO BiH Zijada Krnjića u vezi sa novim graničnim prelazom u Gradišci, Amidžić ističe da je istina da su dobili krivične prijave.

"Krivi smo jer nismo dali nekome kome je istakao mandat da učestvuje u sjednici. Ja sam rekao da Krnjić može da glasa samo iz kućnog "špajza" i da ga mi više nikada nećemo pozvati na bilo koju sjednicu. Krnjić jedino što je uradio, imao je najskuplju kampanju u BiH, samo da bi bio nosilac neke liste na izborima, opstruisao je ono što je od važnosti i ljudima iz Srpske, ali i FBiH", dodao je Amidžić.

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Srđan Amidžić

Granični prelaz

Granični prelaz Gradiška

Zijad Krnjić

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