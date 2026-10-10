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Minić otkrio jednu od prvih stvari koju će uraditi: Ovo je plan za djecu

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10.10.2026 20:32

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić naglasio je da će jedna od prvih stvari koju će uraditi u mandatu predsjednika biti pokretanje aktivnosti da djeca upoznaju sve krajeve svoje Republike.

"​To konkretno znači da mladi iz Hercegovine trebaju upoznati Banjaluku i doživljavati je kao svoj grad, a djeca iz Krajine vidjeti svu ljepotu Posavine, Hercegovine i istočnog dijela Srpske", rekao je Minić.

Minić je objavio ovo na društvenoj mreži "Iks", ističući važnost povezivanja svih regija Srpske.

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Tagovi :

Savo Minić

izbori

Republika Srpska

Banja Luka

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