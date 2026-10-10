Minić otkrio jednu od prvih stvari koju će uraditi: Ovo je plan za djecu

Jedna od prvih stvari koju ću uraditi u mandatu predsjednika Republike Srpske jeste pokretanje aktivnosti da naša djeca upoznaju sve krajeve svoje Republike. ​To konkretno znači da mladi iz Hercegovine trebaju upoznati Banjaluku i doživljavati je kao svoj grad, a djeca iz Krajine vidjeti svu ljepotu Posavine, Hercegovine i istočnog dijela Srpske.