Minić otkrio jednu od prvih stvari koju će uraditi: Ovo je plan za djecu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić naglasio je da će jedna od prvih stvari koju će uraditi u mandatu predsjednika biti pokretanje aktivnosti da djeca upoznaju sve krajeve svoje Republike.
"To konkretno znači da mladi iz Hercegovine trebaju upoznati Banjaluku i doživljavati je kao svoj grad, a djeca iz Krajine vidjeti svu ljepotu Posavine, Hercegovine i istočnog dijela Srpske", rekao je Minić.
Jedna od prvih stvari koju ću uraditi u mandatu predsjednika Republike Srpske jeste pokretanje aktivnosti da naša djeca upoznaju sve krajeve svoje Republike.
To konkretno znači da mladi iz Hercegovine trebaju upoznati Banjaluku i doživljavati je kao svoj grad, a djeca iz Krajine vidjeti svu ljepotu Posavine, Hercegovine i istočnog dijela Srpske.— Savo Minić (@minic_savo) October 10, 2026
Minić je objavio ovo na društvenoj mreži "Iks", ističući važnost povezivanja svih regija Srpske.
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