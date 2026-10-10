Kako se formira izvršna vlast u Srpskoj?

Izvršnu vlast u Srpskoj čine predsjednik Republike i Vlada, a proces njenog formiranja propisan je Ustavom Republike Srpske i Zakonom o Vladi Republike Srpske.

Predsjednik se bira neposredno na izborima, dok se Vlada formira kroz proceduru u Narodnoj skupštini.

Predsjednik i dva potpredsjednika biraju se na mandat od četiri godine. Pri izboru se vodi računa o nacionalnoj zastupljenosti, pa predsjednik i potpredsjednici ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Birači su rekli svoje, sada je red na poslanike. Vladu bira Narodna skupština Republike Srpske. Birači su izabrali 83 poslanika. Od toga 63 u devet višečlanih izbornih jedinica, dok je njih 20 u skupštinu ušlo putem kompenzacionih mandata.

Postupak formiranja Vlade počinje nakon konsultacija predsjednika Republike sa predstavnicima parlamentarnih stranaka. Predsjednik Republike predlaže kandidata za predsjednika Vlade, koji dobija ulogu mandatara. Mandatar zatim staje pred poslanike, predstavlja program rada buduće Vlade i predlaže ministre. Pri tome mora da vodi računa o nacionalnom sastavu, jer ministarska mjesta moraju odražavati konstitutivne narode. Vlada Republike Srpske ima ukupno 16 ministarstava. Osam ministara se bira iz reda srpskog, pet iz bošnjačkog i tri iz hrvatskog naroda.

Posljednju riječ imaju poslanici. Za izbor Vlade potrebna je većina od ukupnog broja narodnih poslanika, odnosno najmanje 42 glasa od ukupno 83. Pri sastavljanju Vlade mora se voditi računa i o ustavnim pravilima nacionalne zastupljenosti.

Izborom u Narodnoj skupštini Vlada dobija mandat od četiri godine i preuzima odgovornost za vođenje izvršne vlasti. Za svoj rad odgovorna je parlamentu, koji ima ovlašćenje da kontroliše njen rad i odlučuje o povjerenju.