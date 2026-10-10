Upao među zvijeri u parku: Tigar ga rastrgao, posjetioci gledali užas

Autor:ATV redakcija
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Muškarac je preminuo u napadu tigra nakon što je upao u ograđeni prostor s tigrovima u parku "Jorkšir vajldlajf park" u sjevernoj Engleskoj.
"Hitne službe izašle su na lice mjesta, ali je muškarac, uprkos naporima medicinskog osoblja, preminuo na mjestu događaja", navodi se u saopštenju policije, prenosi Skaj njuz.
U incidentu tigar nije povrijeđen, saopštila je policija, dodajući da je porodica preminulog obaviještena.
Park je evakuisan nakon incidenta, a tigar je ostao u ograđenom prostoru.
Nadležni su saopštili da ne postoji šira opasnost po javnost.
Policija je apelovala na građane da ne dijele uznemirujuće snimke incidenta koji kruže internetom, a na kojima se vidi kako tigar napada muškarca.
Uprava parka potvrdila je prethodno da se dogodio "ozbiljan incident" u jednom od prostora za tigrove i navela da su procedure za postupanje u vanrednim situacijama odmah aktivirane.
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