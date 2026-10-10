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Petar otišao u prodavnicu, od tada mu se gubi svaki trag

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10.10.2026 20:09

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Петру Илићу (75) из Свилајнца прије шест дана изгубио се сваки траг у Шпанији.
Foto: Screenshot/Instagram

Petru Iliću (75) iz Svilajnca prije šest dana izgubio se svaki trag u Španiji, gdje je preko turističke agencije otišao na odmor.

Moto-klub „Kraljevi slobode“, čiji je član, navodi da je Ilić nestao u Esteponi 4. oktobra u večernjim satima, a da je posljednji put viđen na gradskom šetalištu.

„Posljednji put je viđen 4. oktobra 2026. godine između 19 i 20 časova na šetalištu u Esteponi kako sjedi na klupi sa grupom sa kojom je putovao. Petar je potom otišao u prodavnicu i shvatio da je zaboravio telefon. Članovi grupe su mu ponijeli telefon, ali se nisu sreli. Kada se Petar vratio na klupu, nije našao svoje pratioce, a potom je nastavio hodati prema malom obližnjem šumovitom području. Od tada se ništa nije čulo o njemu“, navodi se u objavi ovog moto-kluba na društvenim mrežama.

Ostali turisti iz grupe su navodno pomislili da je u pitanju šala, međutim, Petru nije bilo ni traga ni glasa, a putovanje su nastavili bez njega. Ilić je u trenutku nestanka nosio šorts i majicu, dok je na nogama imao „japanke“. Na lijevoj ruci, kako se navodi u objavi, ima karakterističnu tetovažu.

„Ako ste vidjeli Petra, imate bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili možete na bilo koji način pomoći da se pronađe, kontaktirajte njegovu porodicu, nadležne organe ili naš moto-klub. Bilo kakva informacija može biti od vitalnog značaja. Molimo vas da podijelite ovu objavu kako bi dospjela do što većeg broja ljudi, a posebno do onih koji žive ili se nalaze u Esteponi i okolini“, navodi se u apelu.

(Telegraf.rs)

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