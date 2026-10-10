Eksplozija na aerodromu, povrijeđen veći broj ljudi

Veći broj ljudi je povrijeđen u eksploziji na međunarodnom aerodromu u Rijadu, prema riječima dva očevica i dvije osobe upoznate sa događajem, a putnici su evakuisani iz dijelova objekta.

Ranije je javljeno da je Međunarodni aerodrom "Kralj Halid" u saudijskoj prijestonici Rijad evakuisan nakon što je prijavljena eksplozija.

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Jedan od očevidaca je rekao da je vidio eksploziju, a zatim i više ljudi kako leže povrijeđeni na zemlji unutar aerodroma. Više od desetak kola hitne pomoći stiglo je na aerodrom.

Današnji incident dogodio se u okolnostima raketnih napada jemenskih Huta, povezanih sa Iranom, na Saudijsku Arabiju. Aerodrom je već dva puta bio meta napada ove sedmice, pri čemu su četiri osobe poginule, a drugi su ranjeni, dok je jedan avion teško oštećen.

Sajt za praćenje letova "flajtradar" pokazao je da su svi letovi za Rijad ili preusmjereni ili otkazani, a samo je helikopter u jednom trenutku viđen iznad aerodroma.

Aerodrom je pozvao putnike da direktno kontaktiraju svoje avio-kompanije i provjere status svog leta prije samog puta.

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"Kuvajt ervejz" je saopštio da je otkazao letove do i iz saudijske prestonice zbog zatvaranja aerodroma u Rijadu zbog "bezbjednosne situacije".

(Srna)