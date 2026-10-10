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Krista Pajk otpuštena iz bolnice: Vraćena u zatvor

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10.10.2026 17:53

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На овом снимку из видео-материјала који је уступила телевизија WBIR-TV, Криста Пајк плаче након што је 30. марта 1996. године у Ноксвилу, у Тенесију, осуђена на смрт.
Foto: Tanjug/WBIR-TV via AP

Američka zatvorenica osuđena na smrt, Krista Pajk otpuštena je iz bolnice nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja krajem prošlog mjeseca, saopštili su njeni advokati.

Ova pedesetogodišnja osuđenica za ubistvo vraćena je u zatvor u kojem je provela posljednjih 30 godina, navodi se u saopštenju njenih advokata objavljenom u subotu. Ona i dalje prima medicinsku njegu u zatvoru.

Pajk je preživjela dvije injekcije smrtonosne doze lijeka pentobarbitala 30. septembra, nakon čega je u bolnici bila u kritičnom stanju.

Ranije ove nedjelje povratila je svijest i počela da govori, što je zaprepastilo stručnjake, medicinsko osoblje i njene advokate.

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Njen slučaj sada ulazi u neistraženu pravnu i medicinsku oblast, jer se vjeruje da je Pajk jedina osoba koja je preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.

Pajk je imala 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko, Tadaril Šip, pretukli, mučili i ubili devetnaestogodišnju Slemmer, koju su upoznali u kampu za stručno osposobljavanje namijenjenom mladim ljudima iz porodica sa niskim primanjima.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Krista Pajk

Amerika

Zatvor

Smrtna kazna

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