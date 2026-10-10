Krista Pajk otpuštena iz bolnice: Vraćena u zatvor

Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Američka zatvorenica osuđena na smrt, Krista Pajk otpuštena je iz bolnice nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja krajem prošlog mjeseca, saopštili su njeni advokati.
Ova pedesetogodišnja osuđenica za ubistvo vraćena je u zatvor u kojem je provela posljednjih 30 godina, navodi se u saopštenju njenih advokata objavljenom u subotu. Ona i dalje prima medicinsku njegu u zatvoru.
Pajk je preživjela dvije injekcije smrtonosne doze lijeka pentobarbitala 30. septembra, nakon čega je u bolnici bila u kritičnom stanju.
Ranije ove nedjelje povratila je svijest i počela da govori, što je zaprepastilo stručnjake, medicinsko osoblje i njene advokate.
Srbija
Beba pronađena mrtva u porodičnoj kući: Poznati prvi detalji
Njen slučaj sada ulazi u neistraženu pravnu i medicinsku oblast, jer se vjeruje da je Pajk jedina osoba koja je preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.
Pajk je imala 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko, Tadaril Šip, pretukli, mučili i ubili devetnaestogodišnju Slemmer, koju su upoznali u kampu za stručno osposobljavanje namijenjenom mladim ljudima iz porodica sa niskim primanjima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Najnovije
Najčitanije
19
24
19
17
19
17
19
16
19
15
Trenutno na programu