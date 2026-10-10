Krista Pajk otpuštena iz bolnice: Vraćena u zatvor

Američka zatvorenica osuđena na smrt, Krista Pajk otpuštena je iz bolnice nakon neuspjelog pokušaja pogubljenja krajem prošlog mjeseca, saopštili su njeni advokati.

Ova pedesetogodišnja osuđenica za ubistvo vraćena je u zatvor u kojem je provela posljednjih 30 godina, navodi se u saopštenju njenih advokata objavljenom u subotu. Ona i dalje prima medicinsku njegu u zatvoru.

Pajk je preživjela dvije injekcije smrtonosne doze lijeka pentobarbitala 30. septembra, nakon čega je u bolnici bila u kritičnom stanju.

Ranije ove nedjelje povratila je svijest i počela da govori, što je zaprepastilo stručnjake, medicinsko osoblje i njene advokate.

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Njen slučaj sada ulazi u neistraženu pravnu i medicinsku oblast, jer se vjeruje da je Pajk jedina osoba koja je preživjela pokušaj pogubljenja smrtonosnom injekcijom.

Pajk je imala 18 godina kada su ona i njen tadašnji dečko, Tadaril Šip, pretukli, mučili i ubili devetnaestogodišnju Slemmer, koju su upoznali u kampu za stručno osposobljavanje namijenjenom mladim ljudima iz porodica sa niskim primanjima.

(Telegraf.rs)