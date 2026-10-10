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"Ruski gas je jedan od stubova njemačkog prosperiteta"

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10.10.2026 15:12

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Гасовод
Foto: Jakub Pabis/Pexels

Snabdijevanje ruskim gasom po povoljnim cijenama decenijama je bio jedan od glavnih stubova na kojima je počivao ekonomski prosperitet Njemačke, izjavio je premijer Baden-Virtemberga Džem Ozdemir.

"Predugo smo bili uspješni. Naš poslovni model počivao je na tri stuba - jeftinom gasu iz Rusije, profitabilnim poslovima sa Kinom i bezbjednosnim garancijama Vašingtona", rekao je Ozdemir listu "Velt".

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On je podsjetio da je taj model funkcionisao decenijama i, kako je naveo, Njemačka se u njemu osjećala prilično udobno.

"Sada su sva tri stuba prilično klimava", rekao je Ozdemir.

On je ocijenio da sada Njemačka više ne može slijepo da se oslanja na SAD, a Kina se od mjesta proizvodnje i klijenta pretvorila u sistemskog konkurenta.

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Njemačka već tri godine zaredom doživljava opštu ekonomsku stagnaciju. Ekonomija zemlje je u padu, izazvanom, između ostalog, visokim cijenama energenata zbog prestanka isporuke gasa iz Rusije, podsjeća RIA Novosti.

(Srna)

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Tagovi :

Njemačka

Rusija

gas

Džem Ozdemir

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