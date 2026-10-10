"Ruski gas je jedan od stubova njemačkog prosperiteta"

Autor:ATV redakcija
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Snabdijevanje ruskim gasom po povoljnim cijenama decenijama je bio jedan od glavnih stubova na kojima je počivao ekonomski prosperitet Njemačke, izjavio je premijer Baden-Virtemberga Džem Ozdemir.
"Predugo smo bili uspješni. Naš poslovni model počivao je na tri stuba - jeftinom gasu iz Rusije, profitabilnim poslovima sa Kinom i bezbjednosnim garancijama Vašingtona", rekao je Ozdemir listu "Velt".
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On je podsjetio da je taj model funkcionisao decenijama i, kako je naveo, Njemačka se u njemu osjećala prilično udobno.
"Sada su sva tri stuba prilično klimava", rekao je Ozdemir.
On je ocijenio da sada Njemačka više ne može slijepo da se oslanja na SAD, a Kina se od mjesta proizvodnje i klijenta pretvorila u sistemskog konkurenta.
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Njemačka već tri godine zaredom doživljava opštu ekonomsku stagnaciju. Ekonomija zemlje je u padu, izazvanom, između ostalog, visokim cijenama energenata zbog prestanka isporuke gasa iz Rusije, podsjeća RIA Novosti.
(Srna)
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