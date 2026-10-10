Bebe mlađe od dvije godine ne bi trebalo izlagati ekranima: Evo šta kažu pedijatri

U savremenom roditeljstvu jedan od najvećih izazova s kojima se novopečeni roditelji susreću jeste odnos djece i tehnologije. Prve dvije godine života ključne su za razvoj dječijeg mozga kroz živu interakciju, pa pedijatri savjetuju izbjegavanje ekrana do 18. mjeseca.

Ekran je postao najbrži način da se beba umiri za vrijeme obroka, vožnje automobilom ili dok roditelji pokušavaju završiti osnovne kućne obaveze. Međutim, stručnjaci sve glasnije upozoravaju na dugoročne posljedice takve prakse.

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Kada je zapravo biološki i psihološki sigurno izložiti dijete ekranima, šta o tome kažu zvanični pedijatrijski protokoli i koje alternative postoje?

Svjetska zdravstvena organizacija i Američka akademija pedijatara jasno definišu pravila izloženosti ekranima u najranijoj dobi. Od rođenja do navršenih osamnaest mjeseci preporučuje se potpuna suzdržanost od svih digitalnih medija, pri čemu se kao jedini prihvatljiv izuzetak navode kratki videopozivi s bliskim članovima porodice.

U periodu između osamnaestog i dvadeset četvrtog mjeseca moguće je postepeno uvoditi visokokvalitetan i edukativan sadržaj, ali isključivo uz aktivno prisustvo roditelja koji kroz razgovor objašnjava djetetu ono što vidi. Nakon navršene druge pa sve do pete godine života, dnevno gledanje ekrana trebalo bi ograničiti na najviše sat vremena uz pažljivo odabran program.

Zašto je mozak bebe posebno osjetljiv na ekrane?

Razvoj mozga u prve tri godine života odvija se nevjerovatnom brzinom, dok se bilioni neuronskih veza formiraju kroz direktnu interakciju sa stvarnim okruženjem. Beba uči o prostoru, gravitaciji te uzroku i posljedici tako što fizički dodiruje predmete, istražuje ih, sluša žive glasove i posmatra ekspresije lica svojih roditelja, piše Kliks.

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Dvodimenzionalni ekrani nude samo brze izmjene slika i jaku svjetlost koja opterećuje nerazvijeni nervni sistem, bez pružanja prijeko potrebnog taktilnog i socijalnog iskustva.

Rano uvođenje pametnih telefona i televizije ostavlja duboke tragove na cjelokupan razvoj djeteta. Prije svega, dolazi do primjetnog kašnjenja u razvoju govora jer dijete uči komunicirati posmatrajući pokrete usana i slušajući živi govor, a ne pasivno prateći zvukove sa zvučnika. Pored toga, stalna upotreba ekrana za umirivanje onemogućava djetetu da razvije prirodne mehanizme za nošenje s emocijama poput frustracije i dosade.

Plavo svjetlo dodatno narušava ritam spavanja potiskivanjem melatonina, dok brze promjene kadrova u crtanim filmovima navikavaju mozak na prekomjernu stimulaciju, zbog čega klasične igračke i stvarni svijet ubrzo postaju nezanimljivi.

Izbjegavanje tehnologije zahtijeva uvođenje jednostavnih navika koje olakšavaju svakodnevicu bez upotrebe telefona ili televizora. Umjesto puštanja crtanih filmova tokom obroka, fokus se preusmjerava na razgovor i istraživanje teksture hrane prstima.

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Potpuna izolacija od tehnologije u današnje vrijeme nije ni realna ni nužna. Cilj nije stvoriti osjećaj krivice kod roditelja, već podići svijest o tome da je bebinem mozgu u prve dvije godine potreban roditelj, a ne ekran. Kada dijete napuni dvije godine i dođe vrijeme za prve digitalne sadržaje, to trebaju biti spori, edukativni crtani filmovi bez agresivnih zvukova i brzih rezova — i uvijek u vašem društvu.