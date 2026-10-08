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Čim krene sezona grijanja stavite ovo na radijator: Kuća će danima mirisati

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08.10.2026 22:55

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Радијатор гријање
Foto: Pexels

Miris na radijatoru može da popravi prvi utisak o stanu, ali račun za grijanje nije jedina zimska briga.

Čim se radijatori zagriju, u maloj sobi često se osjeti ustajao vazduh. Jednostavan kućni savjet može pomoći da prostor zamiriše prijatnije, a ne traži nikakvu posebnu kupovinu.

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Lovorov list na radijatoru za prijatan miris

Lovorov list je onaj iz kesice koju držimo uz začine za sarmu i pasulj. Stavite 2 do 3 suva, cijela lista na čist, mlak radijator, dalje od ventila i mjesta gdje bi mogli da skliznu. Toplota pomaže da se miris lista osjeti u sobi.

Ako je grijno tijelo veoma vruće na dodir, bezbjednije je staviti listove u plitku keramičku posudicu na stabilno mjesto blizu njega, umjesto direktno na površinu. Nemojte ih stavljati u otvor radijatora, blizu električne grijalice ili tamo gdje mogu da dodirnu užaren dio.

Zašto se miris osjeti baš kad krene grijanje?

Miris lovora potiče od mirisnih materija u njegovom listu. Kada se list zagrije, aroma se lakše širi prostorijom, pa se poznat miris iz kuhinje osjeti i u dnevnoj sobi.

Jačina mirisa zavisi od lista, temperature radijatora i veličine prostorije. U manjoj sobi dva lista mogu biti dovoljna, dok će se u većem prostoru aroma vjerovatno slabije osjećati. Zato je najbolje početi s manjom količinom, naročito ako vam jaki mirisi smetaju.

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Prijatan miris ne znači da je vazduh manje suv

Važno je napraviti razliku: lovor ne ovlažuje vazduh. Soba može ljepše da miriše, a da se količina vlage u njoj ne promijeni.

Ako vam vazduh djeluje suv čim počne grijanje, vlažnost možete provjeriti malim higrometrom. Ako je zaista niska, ovlaživanje treba rješavati odvojeno, na bezbjedan način primjeren prostoru.

Kada treba zamijeniti lovor?

Ne ostavljajte listove da se mrve po radijatoru. Kada izgube miris ili postanu krti, sklonite ih i zamijenite novim ako vam prija njihova aroma.

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Prije početka grijne sezone korisno je i dobro očistiti radijator, jer topao vazduh može širiti miris prašine i ustajalosti. Nekoliko listova lovora tada može biti jednostavan dodatak za prijatniju aromu u prostoriji.

(Krstarica)

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Tagovi :

radijatori

grijanje

lovorov list

zima

trikovi

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