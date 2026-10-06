Greške zbog kojih odjeća ima neprijatan miris čak i nakon pranja

Iako koristimo deterdžent i omekšivač, dešava se da veš nakon pranja nema svjež miris ili ga izgubi već nakon nekoliko sati. Uzrok često nije u proizvodima koje koristimo.

Jedna od najčešćih grešaka je pretrpavanje veš mašine. Kada u bubnju ima previše odjeće, stvari nemaju dovoljno prostora za nesmetano pranje, zbog čega se deterdžent i omekšivač ne mogu ravnomjerno rasporediti. Zato je važno da ostavite dovoljno prostora kako bi se veš pravilno oprao i isprao.

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Važno je da obratite pažnju i na količinu deterdženta. Višak praška može da ostane u tkanini, jer se ne ispere dovoljno dobro, dok premala količina možda neće da bude dovoljna za efikasno pranje. Najbolje je da se pridržavate preporučenog doziranja navedenog na pakovanju.

Slično važi i za omekšivač. Njegova količina bi trebalo da bude prilagođena uputstvima proizvođača. Premalo omekšivača neće dati željeni miris, dok pretjerana količina može ostaviti prejak miris i naslage u mašini.

Na miris veša utiče i način sušenja. Nakon pranja, odjeću je najbolje da što prije izvadite iz mašine i ostavite je da se osuši na svježem vazduhu. Direktno izlaganje jakom suncu može uticati na boju pojedinih tkanina, pa je za odjeću osjetljivijih boja bolje odabrati mjesto koje nije izloženo sunčevim zracima.

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Ako tek opran veš ima neprijatan miris, problem možda nije u deterdžentu, već u samoj mašini. U ladici za deterdžent, gumi na vratima i unutrašnjosti bubnja vremenom se mogu nakupiti ostaci deterdženta, vlaga i nečistoće. Zbog toga je važno da redovno čistite mašinu i ostavljate vrata otvorena nakon pranja kako bi se unutrašnjost osušila.

(Superžena)