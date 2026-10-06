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Kiseli kupus ostaće zdrav i hrskav do proljeća: Ovo su prave mjere soli i vode

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06.10.2026 15:08

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Кисели купус
Foto: Youtube/Domaći Kuhar

Kada želite da glavice ostanu čvrste i hrskave do proljeća, rasol za kupus pravi najveću razliku. Bure od 60 litara, dvadesetak glavica i jedna kesa soli od kilogram, sve djeluje jednostavno, ali kad se so odmjeri od oka, cijela tura lako krene po zlu.

Ko je ikada u februaru izvadio kupus koji se raspada u rukama i miriše na ustajalu vodu, zna koliko jedna sitna greška može sve da pokvari. Zato je kod kiseljenja najvažnije da pogodite pravu razmjeru soli i vode.

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Koliko soli ide na 10 litara vode za rasol

Za rasol za kupus ide 400 grama soli na 10 litara vode, to jest 40 grama na jedan litar. Ovu razmjeru domaćice najčešće koriste kada kisele cijele glavice kupusa.

So je najbolje izmjeriti vagom, jer se vrste soli razlikuju po krupnoći i zapremini. Potpuno je rastvorite u vodi, pa rasol sipajte preko složenih glavica tako da kupus bude dobro prekriven.

Količinu soli nemojte smanjivati napamet. So ima veliku ulogu u fermentaciji, jer pomaže razvoju poželjnih bakterija i utiče na teksturu kupusa.

Zašto glavice moraju stalno da budu pod rasolom

Jedno od osnovnih pravila dobrog kiseljenja jeste da glavice budu potpuno potopljene. Tokom fermentacije kupus treba da ostane ispod nivoa rasola, jer dijelovi koji vire dolaze u dodir sa vazduhom i lakše se kvare.

Preko kupusa zato stavite čist pritiskač, tanjir ili odgovarajući poklopac, a odozgo teg ili neku drugu čistu težinu koja će ga držati ispod tečnosti. Ideja je prosta: nijedna glavica ne smije da viri iz rasola.

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Kako se prevrće rasol i koliko često

Prvih deset dana rasol prevrćete svakog drugog dana. Tečnost sa dna izvučete kroz slavinu ili crijevom, pa je vratite preko vrha da se so ravnomjerno rasporedi. Ako to preskočite, dno postane preslano, a vrh bljutav, i kupus se kiseli neujednačeno. Poslije dvije nedjelje dovoljno je jednom nedjeljno.

Hladno mjesto je pola posla sa kiselim kupusom

Kupus u buretu traži temperaturu između 15 i 18 stepeni prvih desetak dana, a zatim hladniju prostoriju. U toplom hodniku proces odleti prebrzo i list ostane mek. Podrum, ostava ili zatvorena terasa su ono što vam treba. Zato se kod nas kupus i stavlja krajem oktobra, kad noći već padnu ispod deset stepeni.

Između glavica ubacite šaku kukuruza u zrnu i par listova rena. Ren drži list čvrstim i ne da rasolu da postane sluzav, a taj stari trik radi bolje od bilo kakvih dodataka iz kesice. So i ren su sve što vam treba, sve ostalo je nagađanje.

Kad se kupus pokvari, krivac je skoro uvijek isti

Mekan, končast kupus znači premalo soli ili pretoplu prostoriju. Buđ na površini znači da su glavice virile iz rasola. Rasol koji se razvlači kao bjelance javlja se kad temperatura skače gore-dole, pa ga procijedite, dodajte 50 grama soli i vratite u bure. Glavice koje su iznutra požutjele obično su bile prezrele već kad ste ih kupili.

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Prije nego što nabijete bure, zasjecite koren na glavicama unakrst i u taj zarez utrljajte malo soli. Tako rasol brže stigne do sredine, a sredina glavice je uvijek dio koji se posljednji ukiseli.

(Krstarica)

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kiseli kupus

rasol

Zimnica

kupus

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