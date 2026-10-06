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Zatražene mjere zabrane za Vojina Mijatovića i ostale

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06.10.2026 15:56

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Војин Мијатовић
Foto: Facebook

Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (Poskok) u Tužilaštvu FBiH zatražilo je mjere zabrane za federalnog ministra razvoja i preduzetništva Vojina Mijatovića i još četvoro optuženih za zloupotrebu položaja.

Optužnicom Poskoka obuhvaćeni su i Nevzet Sefo, Adis Fajić, Bojan Lazić i Harun Mlivo, te pravno lice "38iks venturs" iz Sarajeva.

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Tužilac Poskoka Nina Šahinpašić predložila je da se Mijatoviću izrekne mjera zabrane preduzimanja određenih poslova, dok je za Sefu i Fajića predložena zabrana obavljanja poslova državnih službenika.

Za svih pet optuženih Tužilaštvo je predložilo zabranu sastajanja sa svjedocima i komunikaciju s medijima u vezi s ovim krivičnim predmetom, čemu su se usprotivile odbrane optuženih.

Šahinpašićeva je navela da iz svih dokaza proizilazi kontinuitet u postupanju optuženih, te je ukazala i na činjenicu da su se počeli sastajati dva mjeseca prije raspisivanja konkursa, objavio je BIRN.

Prema optužnici, koju je Poskok potvrdio 15. septembra, Mijatović i ostali se terete da su djelo počinili kao saizvršioci od januara do septembra 2025. godine.

Prema optužnici, oni su po prethodnom dogovoru, radi pribavljanja imovinske koristi firmi "38iks venturs" nosiocu poslova i ugovorenih prava i obaveza, u ime i za račun Konzorcijuma "Tehstars" Sarajevo, pogodovali na javnom konkursu kroz izbor korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera za 2025. godinu.

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To se odnosilo na dobijanje bespovratnih novčanih sredstava od Ministarstva razvoja, preduzetništva i zanatstva FBiH u iznosu od 997.363,80 KM.

Odluka o prijedlogu Tužilaštva biće donesena naknadno.

(Srna)

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POSKOK

Vojin Mijatović

mjere zabrane

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