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Palata Republike večeras osvijetljena u znak solidarnosti sa Izraelom

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06.10.2026 16:38

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Палата
Foto: ATV

Povodom tri godine od terorističkog napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine, Palata Republike večeras će biti osvijetljena u znak sjećanja na žrtve i solidarnosti sa izraelskim narodom.

"Republika Srpska je od prvog dana imala jasan i nepromijenjen stav da napad na civile jeste akt terorizma, a svaka država ima pravo da brani svoje građane. Uz Izrael smo bili 7. oktobra 2023. godine, u godinama koje su uslijedile i uz njega stojimo i danas", saopšteno je iz Kabineta predsjednika Srpske.

U saopštenju se ističe da Srbe i Jevreje povezuju istorijska iskustva stradanja, ali i prijateljstvo izgrađeno na međusobnom razumijevanju i poštovanju.

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"Oba naroda znaju koliko su važni pravo na sjećanje, pravo na istinu o sopstvenom stradanju i obaveza da se mir čuva", navodi se u saopštenju.

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Palata Republike Srpske

Izrael

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