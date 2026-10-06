Jedna osoba završila u bolnici zbog tableta za mršavljenje

Jedno lice hospitalizovano je u Kliničkom centru Crne Gore nakon što je više puta samoinicijativno koristilo preparat za mršavljenje.

Riječ je o retatrutidu, supstanci koja je, prema navodima pacijenta, nabavljena putem interneta, a u fazi je kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore.

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Pacijent je smješten na Klinici za kardiologiju, a ljekari su pojasnili da hospitalizacija nije direktna posljedica primjene tog preparata, ali da je njegova upotreba mogla da doprinese pogoršanju zdravstvenog stanja.

Iz Kliničkog centra su naveli da je dodatni problem što ljekari nemaju pouzdanu informaciju o sastavu preparata koji je pacijent koristio.

Napomenuli su da preparati koji se nabavljaju mimo legalnih kanala mogu da budu neprovjerenog sastava, kvaliteta i porijekla i da sadrže supstance koje nisu navedene na pakovanju.

Ljekari apeluju da građani ne koriste nijedan lijek na svoju ruku, bez prethodnog savjeta i preporuke zdravstvenog radnika, bez obzira na razlog zbog kojeg ga uzimaju, prenose crnogorski mediji.

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Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala.

(Srna)