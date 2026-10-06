Logo

Jedna osoba završila u bolnici zbog tableta za mršavljenje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 17:21

Komentari:

0
Таблете могу да значе две различите ствари: чврсти облик лијекова у фармацији или преносиви рачунар са екраном осјетљивим на додир. Најчешће се односе на лијекове који се пију за лијечење различитих болести.
Foto: pexels/ Anna Shvets

Jedno lice hospitalizovano je u Kliničkom centru Crne Gore nakon što je više puta samoinicijativno koristilo preparat za mršavljenje.

Riječ je o retatrutidu, supstanci koja je, prema navodima pacijenta, nabavljena putem interneta, a u fazi je kliničkog ispitivanja i nije odobrena za javnu upotrebu, saopšteno je iz Kliničkog centra Crne Gore.

Струја

Banja Luka

Ove banjalučke ulice sutra ostaju bez struje

Pacijent je smješten na Klinici za kardiologiju, a ljekari su pojasnili da hospitalizacija nije direktna posljedica primjene tog preparata, ali da je njegova upotreba mogla da doprinese pogoršanju zdravstvenog stanja.

Iz Kliničkog centra su naveli da je dodatni problem što ljekari nemaju pouzdanu informaciju o sastavu preparata koji je pacijent koristio.

Napomenuli su da preparati koji se nabavljaju mimo legalnih kanala mogu da budu neprovjerenog sastava, kvaliteta i porijekla i da sadrže supstance koje nisu navedene na pakovanju.

Ljekari apeluju da građani ne koriste nijedan lijek na svoju ruku, bez prethodnog savjeta i preporuke zdravstvenog radnika, bez obzira na razlog zbog kojeg ga uzimaju, prenose crnogorski mediji.

policija hrvatska

Region

Oglasila se policija: Ubijen muškarac čije je tijelo pronađeno pored puta, uhapšena jedna osoba

Poseban oprez neophodan je kada je riječ o preparatima koji nisu registrovani i odobreni za upotrebu ili se nabavljaju putem društvenih mreža, interneta i drugih nelegalnih kanala.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

bolnica

mršavljenje

lijekovi

Komentari (0)

Pročitajte više

Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Region

Veliki požar u Hrvatskoj: Na terenu vatrogasci i dva kanadera

3 h

0
Који пасош на свијету највише 'вриједи': Ево на ком мјесту је БиХ

Svijet

Koji pasoš na svijetu najviše 'vrijedi': Evo na kom mjestu je BiH

3 h

1
полиција Њемачка

Svijet

Skandal trese Njemačku: Policajka silovala kćerku svoje prijateljice

3 h

0
Палата

Republika Srpska

Palata Republike večeras osvijetljena u znak solidarnosti sa Izraelom

3 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Oglasila se policija: Ubijen muškarac čije je tijelo pronađeno pored puta, uhapšena jedna osoba

3 h

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Region

Veliki požar u Hrvatskoj: Na terenu vatrogasci i dva kanadera

3 h

0
Светозар Маровић од недјеље слободан човјек

Region

Svetozar Marović od nedjelje slobodan čovjek

5 h

0
Затворен шахт.

Region

Žena upala u šaht, grad mora da joj isplati ozbiljan novac

8 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

11

Loto brojevi: Izvučena kombinacija u 80. kolu

20

08

Mladić branio beskućnika, pa izboden nožem: Uhapšen napadač

19

53

Psiholog savjetuje kako prestati voljeti nekoga ko vas ne voli

19

53

Rijaliti kampanja: Kandidati se trudili – svašta se moglo vidjeti i čuti

19

44

Košarac: Dva naprema jedan u Predsjedništvu BiH za Sarajevo znači kraj BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima