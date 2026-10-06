Oglasila se policija: Ubijen muškarac čije je tijelo pronađeno pored puta, uhapšena jedna osoba

Autor:ATV redakcija
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Muškarac (50) čije je tijelo u subotu pronađeno na makadamskom putu kod mjesta Mala Črešnjevica u Pitomači, u Hrvatskoj, ubijen je, pokazala je kriminalistička istraga Policijske uprave virovitičko-podravske.
Zbog sumnje da je ubio 50-godišnjaka, uhapšen je 31-godišnji muškarac.
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Kako je saopštila policija, u subotu oko 19 sati zaprimljena je dojava da je na makadamskom putu pronađeno tijelo muškarca.
Opsežnom kriminalističkom istragom policija je utvrdila sumnju da je muškarac ubijen istog dana oko 18:30 sati.
Sumnja se da je 31-godišnjak traktorom udario 50-godišnjaka, nakon čega je on preminuo na mjestu događaja.
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Osumnjičeni je uhapšen te je, nakon provedene kriminalističke istrage, uz krivičnu prijavu Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru, predan pritvorskom nadzorniku, prenose hrvatski mediji.
(Avaz)
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