Preminula i četvrta žrtva požara u Omišu

Preminula je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. avgusta zahvatio područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja je od posljedica teških povreda preminula u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Iz bolnice su saopštili da je pacijentkinja preminula uprkos intenzivnom liječenju i naporima medicinskog tima. Broj poginulih u požaru tako je porastao na četiri.

Još dvoje povrijeđenih ostaje u bolnici

U Klinici za traumatologiju i dalje se liječe još dva pacijenta povrijeđena u požaru. Mlađi pacijent je u fazi oporavka i premješten je iz Jedinice intenzivnog liječenja, dok je stariji pacijent i dalje na intenzivnoj njezi.

Njegovo stanje je stabilno, samostalno diše i nisu mu potrebni lijekovi za održavanje krvnog pritiska.

Medicinski tim Klinike za traumatologiju izrazio je saučešće porodici preminule. U požaru je ukupno povrijeđeno 38 osoba, a deset ih je nakon požara bilo hospitalizovano zbog teškog zdravstvenog stanja.

Prva žrtva pronađena u Stanićima

Prva smrtno stradala bila je 34-godišnja Dragana Antešević iz Kotor Varoša u BiH, koja je na područje Omiša došla da radi tokom turističke sezone. U vrijeme širenja požara nalazila se sa još dvije žene, a nakon što su napustile automobil izgubio joj se trag.

Njeno tijelo pronađeno je u Maloj Luci na području Stanića, a identitet je naknadno potvrđen obdukcijom i DNK analizom. Jedna od žena koje su bile s njom teško je povrijeđena.

Dragana Antešević

Druga žrtva bio je penzionisani vatrogasac Drago Lelas, koji je od posljedica teških povreda preminuo 28. avgusta u splitskoj bolnici. Lelas je godinama bio na rukovodećim mjestima DVD-a Omiš, bio je višestruki dobrovoljni davalac krvi, a dobio je i Nagradu Grada Omiša za životno djelo.

Treća žrtva preminula nakon gotovo mjesec dana

Treća žrtva bila je 58-godišnja Katica Nikolić, koja je takođe teško stradala u požaru i nakon višesedmične borbe za život preminula u splitskoj bolnici. Bila je povezana s Draganom Antešević i radila je na istom području.

Omiški požar izbio je 13. avgusta oko 20.00 časova u šumskom predjelu uz cestu na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom, brzo se proširio preko Stanića prema Nemiri, Brzetu, Borku i Omišu, a zahvatio je područje dugo oko 23 kilometra i široko oko kilometar i po.

Izgorjelo oko 1.000 hektara

Za svega nekoliko časova izgorjelo je oko 1.000 hektara, a vatra je ugrozila kuće, automobile, ugostiteljske i pomoćne objekte te poljoprivredne površine. Dio stanovnika i turista morao je biti evakuisan dok se požar približavao naseljenim područjima i samom Omišu.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, policija i inspektori za zaštitu od požara obavili su uviđaj na mjestu na kojem je požar izbio. Izuzeti su materijalni tragovi i naloženo je prikupljanje snimaka nadzornih kamera sa opožarenog područja, a istraga o uzroku požara i dalje traje.

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