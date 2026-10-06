Optužen Trebinjac: Brzom poštom slao pušku, ona opalila i pogodila radnika

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv D.P. (23) iz tog grada jer je brzom poštom slao vazdušnu pušku, s metkom u cijevi, koja je prilikom pomjeranja opalila i ranila poštara S.N. u nogu.

Optužnicom D.P. je na teret stavljeno da je, iz nehata, počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti za koje je zaprijećena novčana ili kazna do tri godine zatvora.

U optužnici se navodi da je D.P. 30. jula prošle godine u Poštanskom centru Trebinje na šalteru predao kartonsku kutiju, u kojoj se nalazilo vazdušna puška, koja je prethodno bila omotana majicom i potkošuljom. Pušku je kupio nekoliko dana ranije, ali se žalio da je neispravna i želio je da je vrati prodavcu.

Hronika Pokvarenu vazdušnu pušku slao poštom, ona opalila i ranila radnika

”Osumnjičeni je u cijevi ostavio dijabolu (projektil), iako je znao da se radi o pušci i nije preduzeo mjere da spriječi opaljenje. Iako je bilo realno očekivati pomjeranje i pretovar pošiljku je uputio preko ”Brze pošte” Pošta Srpske”, navodi se u optužnici.

Paket je poslat ka Goraždu i puška je stigla u Poštanski centar u mjestu Brod na Drini, u opštini Foča.

”Prilikom pretovara i razvrstavanja pošiljki, a nakon pomjeranja spornog paketa došlo je do opaljenja vazdušne puške koja se u njemu nalazila. Tom prilikom radnik ”Brze pošte” S.N., je dijabolom pogođen u skočni zglob lijeve noge i zadobio laku povredu”, navodi se u optužnici.