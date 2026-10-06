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Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

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06.10.2026 09:44

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Привођење у Требињу
Foto: ATV

Više osoba je privedeno, a pronađeni su droga i oružje u sklopu velike akcije policije u Trebinju umjerene protiv ulične prodaje narkotika.

Privođenje u Trebinju

Kako saznajemo, pretresi još traju, a zaplijenjeni su kokain, marihuana i amfetamin.

Akciju provodi PU Trebinje i Uprava za organizovani i teški kriminalitet.

Привођење у Требињу

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ATV ekskluzivno saznaje: Više lica privedeno u Trebinju zbog ulične prodaje droge

Više detalja očekuje se nakon završetka policijske akcije i oglašavanja nadležnih institucija.

Sve mjere i radnje obavljaju se pod nadzorom OJT u Trebinju.

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Tagovi :

Trebinje

Droga

hapšenje

akcija policije

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