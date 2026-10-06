Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

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Foto: ATV

Više osoba je privedeno, a pronađeni su droga i oružje u sklopu velike akcije policije u Trebinju umjerene protiv ulične prodaje narkotika.

Privođenje u Trebinju Kako saznajemo, pretresi još traju, a zaplijenjeni su kokain, marihuana i amfetamin. Akciju provodi PU Trebinje i Uprava za organizovani i teški kriminalitet. Hronika ATV ekskluzivno saznaje: Više lica privedeno u Trebinju zbog ulične prodaje droge Više detalja očekuje se nakon završetka policijske akcije i oglašavanja nadležnih institucija. Sve mjere i radnje obavljaju se pod nadzorom OJT u Trebinju.

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