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Parlament BiH nabavlja četiri automobila, procijenjena vrijednost 420.000 KM

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06.10.2026 10:28

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Парламент БиХ набавља четири аутомобила, процијењена вриједност 420.000 КМ

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine raspisala je tender za nabavku četiri službena vozila, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi približno 420.000 KM s PDV-om.

Obavještenje o nabavci objavljeno je danas, a zainteresovani ponuđači ponude mogu dostaviti do 23. novembra u 12 sati. Otvaranje ponuda zakazano je istog dana u 13 sati u sjedištu Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.

Oko 105.000 KM po vozilu

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 358.974,36 KM. To u prosjeku predstavlja oko 105.000 KM s PDV-om po vozilu, dok će konačna cijena biti poznata nakon završetka postupka.

Dobavljač će biti izabran kroz otvoreni postupak, uz najnižu cijenu kao kriterij za dod‌jelu ugovora. Predviđena je i elektronska aukcija, tokom koje ponuđači mogu sniziti svoje cijene.

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Četiri vozila nabavljaju se u okviru jednog ugovora. Parlamentarna skupština BiH odluku da nabavku ne podijeli na lotove obrazložila je tehničkim i ekonomskim razlozima, bez dodatnog pojašnjenja u objavljenom obavještenju.

Navedeno samo za koga se nabavljaju

Maksimalni rok za izvršenje ugovora iznosi 60 dana, a od izabranog dobavljača tražiće se garancija za izvršenje ugovora.

U obavještenju nisu navedene marke, modeli ni tehničke karakteristike traženih automobila. Nije precizirano ni kome će vozila biti dodijeljena, već je navedeno da se nabavljaju za potrebe Parlamentarne skupštine BiH, prenosi Kliks.ba.

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Tagovi :

Parlamentarna skupština BiH

nabavka automobila

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