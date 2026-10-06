Ministar odbrane Izraela upozorava: Hamas bi mogao opet da napadne!

Palestinski pokret Hamas mogao bi sutra da izvrši napad na izraelsku vojsku, na treću godišnjicu napada na Izrael izvršenog 2023. godine, upozorio je ministar odbrane Izraela Izrael Kac.

On je naredio vojsci da pojača budnost i spremnost na bilo kakav scenario usljed informacija u vezi sa namjerama Hamasa da izvrši napade ili teroristička djela usmjerena protiv izraelskih snaga u Gazi.

Kac je rekao da izraelski vojnici trebaju da budu spremni na najgori mogući scenario i da reaguju na bilo kakvu informaciju ili upozorenje kako bi spriječili bilo kakve prijetnje.

"Ako se našim snagama naškodi, najveću cijenu platiće Hamas i narod Gaze", dodao je Kac.

Hamas je 7. oktobra 2023. godine izvršio upad i raketni napad na izraelsku teritoriju. Tom prilikom ubijeno je oko 1.200 ljudi u Izraelu, a militanti Hamasa oteli su više od 250 Izraelaca.

Izrael je odgovorio vojnom operacijom u Pojasu Gaze u kojoj je, prema lokalnom Ministarstvu zdravlja, poginulo više od 70.000 Palestinaca.