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UZNEMIRUJUĆI VIDEO Krenula osveta, uzvikuju "Alahu ekber" i gaze ljude: Jezive scene rata u Jemenu

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06.10.2026 08:38

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УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО Кренула освета, узвикују "Алаху екбер" и газе људе: Језиве сцене рата у Јемену
Foto: screenshot / x

Na društvenim mrežama pojavilo se više snimaka na kojima se vidi kako vojnici jemenske vlade u oklopnom vozilu, tokom kontraofanzive protiv Huta, gaze preko tijela, kao i preko naoružanih i nenaoružanih ljudi.

Na jednom od snimaka, vozač oklopnog vozila ulijeće u grupu muškaraca. Neki od Huta naoružani su puškama, dok drugi drže podignute ruke u znak predaje. Vozilo direktno prelazi preko dvojice muškaraca koji su podigli ruke u znak predaje.

Vozač i njegov saputnik potom uzvikuju „Alahu ekber“ dok gaze preko nekoliko muškaraca koji leže pored puta. Neki nepomično leže, dok se drugima trzaju noge. Pokreti kamere bilježe udarce vozila dok prelazi preko tijela. Na početku snimka čuje se karakterističan zvuk pucnjave iz lakog naoružanja, iako nije jasno ko puca.

Хути у Јемену

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Na drugom snimku vidi se kako muškarac koji leži na zemlji upire automatskom puškom prema vozilu dok mu se ono približava. U pozadini se čuje pucnjava iz lakog naoružanja. Nakon što udari prvog muškarca, vozač usmjerava vozilo prema drugoj grupi ljudi.

Oni podižu oružje i počinju da pucaju na vozilo dok ono ubrzava prema njima.

Na trećem snimku, vozač traži Hute preko kojih bi mogao da pređe nakon što je napao prethodnu grupu. Pronalazi jednog naoružanog koji leži na plaži i uzvikuje „ovaj pas“, što predstavlja uvredu na arapskom, prije nego što ga je udario vozilom i prešao preko njega.

Vozilo se zaustavlja, a jedna osoba u njemu počinje da puca na muškarce koji polako hodaju plažom i koji ne djeluju kao da uzvraćaju vatru. Nekoliko Huta iz grupe pada na zemlju, očigledno pogođeno hicima koji dolaze iz vozila.

„Midl Ist Aj“ nije mogao nezavisno da potvrdi identitet vozača niti naoružanih i nenaoružanih muškaraca koje vozač juri, iako stručnjaci koji se bave analizom javno dostupnih podataka navode da vozilom upravljaju vojnici lojalni prosaudijskoj jemenskoj vladi.

Ofanziva uz podršku Saudijske Arabije

Snimci su se pojavili nakon što je međunarodno priznata vlada Jemena, koju podržava Saudijska Arabija, pokrenula kontraofanzivu sa ciljem da povrati teritoriju na obali Crvenog mora koju su Huti, povezani sa Iranom, zauzeli prošlog mjeseca.

Jemenska vlada saopštila je u nedjelju da je krajnji cilj operacije da povrati svu teritoriju koju je izgubila od Huta tokom 12 godina rata.

Saudijska Arabija i njeni jemenski saveznici počeli su u ponedjeljak da napadaju položaje Huta.

Potom su saopštili da su ponovo zauzeli moreuz Bab el Mandeb koji izlazi na Arapsko more, kao i Moku, strateški lučki grad na Crvenom moru koji su im Huti prethodno preoteli u septembru.

Snimci na kojima se vidi gaženje ljudi samo su dio materijala koji se pojavio na društvenim mrežama i koji prikazuje haotične borbe za jemenski obalni pojas poznat kao ravnica Tihama.

Na više snimaka pojavljuju se navodno tinejdžeri koje su Huti regrutovali za borbu, a koje su zarobile snage povezane sa jemenskom vladom.

Jemen je zahvaćen sukobom od 2014. godine, kada su Huti zauzeli glavni grad Sanu, što je pokrenulo građanski rat. Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati intervenisali su naredne godine kako bi svrgnuli Hute sa vlasti, pružajući podršku jemenskoj vladi sa sjedištem u Adenu.

Krhki prekid vatre između jemenske vlade i Huta, uz posredovanje Ujedinjenih nacija, postignut 2022. godine, propao je u julu.

Napredovanje Huta duž obale Crvenog mora dalo je sukobu novu globalnu dimenziju, pošto je grupa proglasila zabranu prolaska saudijskim brodovima kroz Crveno more.

Ovaj plovni put predstavlja ključni koridor za izvoz nafte iz Saudijske Arabije, dok se Sjedinjene Američke Države i Iran bore za kontrolu nad Ormuskim moreuzom.

(Kurir/Middle East Eye)

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Tagovi :

Huti

Jemen

Saudijska Arabija

Bab el-Mandeb

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