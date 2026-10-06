Japanske kompanije i Univerzitet pod hakerskim napadima

Nekoliko japanskih kompanija i jedan univerzitet prijavili su da su od juče izloženi kibernetičkim napadima i da su im kompromitovni osjetljivi podaci, što bi potencijalno moglo da pogodi milione kupaca, korisnika usluga, studenata i nastavnika u nizu odvojenih incidenata.

Univerzitet Metropoliten u Osaki saopštio je da su možda procurili podaci o najmanje 130.000 studenata i nastavnika nakon kibernetičkog napada koji je izazvao sistemski kvar u instituciji.

Oko 500 servera koji podržavaju informacioni sistem univerziteta prestalo je da radi nakon sumnje na napad softverom koji kriptuje i zaključava podatke radi naplate otkupnine, navodi se u saopštenju.

Studentska informaciona mreža i portal za nastavno osoblje postali su neupotrebljivi od juče, dok su predavanja otkazana, prenosi agencija Sinhua.

Slične probleme prijavio je lanac diskontnih prodavnica "Maks holdings", koji navodi da su ugroženi lični podaci 1,7 miliona kupaca nakon neovlaštenog pristupa serveru koji upravlja uslugama onlajn kupovine.

Lanac je obustavio usluge, blokirao rutu napada i sarađuje sa spoljnim stručnjacima za bezbjednost, regulatorima i policijom da bi istražio napad i pojačao nadzor.

Japanska firma za internet usluge "GMO riserč" saopštila je da je oko 948.500 zapisa o njenim korisnicima ukradeno nakon neovlaštenog pristupa njenom serveru.

Napadu je bila izložena i kompanija "Monogatari", koja upravlja lancem restorana brze hrane. Firma je saopštila da su kompromitovani podaci preko deset miliona mušterija, odnosno gotovo kompletna baza korisnika, prenosi Srna