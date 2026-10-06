Donald Tramp odobrio strijeljanje: "Hasanov sudnji dan napokon je došao"

Pentagon je saopštio da će bivši major američke vojske Nidal Malik Hasan biti pogubljen strijeljanjem, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Hasan, major i ljekar američke vojske, 2009. godine je u vojnoj bazi Fort Hud u Teksasu vatrenim oružjem ubio 13 nenaoružanih američkih vojnika i ranio još 32 osobe.

Portparol Pentagona Šon Parnel objavio je na društvenim mrežama da je ministar rata Pit Hegset preporučio izvršenje smrtne kazne, a predsjednik Donald Tramp to odobrio.

Biće to prvo vojno pogubljenje strijeljanjem od završetka Drugog svjetskog rata.

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Hasan je proglašen krivim po 13 tačaka optužnice za ubistvo s predumišljajem i 32 tačke za pokušaj ubistva. Porota od 13 vojnih oficira jednoglasno je preporučila smrtnu kaznu.

Parnel je najavio da će ministar kopnene vojske odrediti vrijeme i mjesto pogubljenja.

– Hasanov sudnji dan napokon je došao – napisao je na platformi Iks (X).

Hasan, vojni psihijatar iz Virginije, kasnije je na vojnom suđenju priznao da je bio napadač i izvinio se zbog „svih grešaka“. Tokom suđenja 2013. godine izjavio je da je vjerovao da štiti muslimane i talibane u Avganistanu.

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Ubistva 5. novembra 2009. godine bila su najsmrtonosniji napad u američkoj vojnoj bazi koji nije bio povezan sa borbenim djelovanjima. Napad se dogodio u prepunoj medicinskoj zgradi, gdje su vojnici koji su se pripremali za odlazak na teren čekali ljekarske preglede i vakcinaciju.

Hasan je trenutno jedan od četvorice zatvorenika koji čekaju izvršenje smrtne kazne u američkom vojnom sistemu. Prema vojnom zakonodavstvu, za izvršenje vojne smrtne kazne potrebno je odobrenje američkog predsjednika.

Prije izvršenja kazne potrebno je i žalbeno preispitivanje, kao i konačna odluka o njenoj zakonitosti.

Posljednji čovjek pogubljen u američkom vojnom sistemu bio je vojnik Džon Benet, koji je 1961. godine obješen zbog silovanja 11-godišnje djevojčice.

Američki vojni žalbeni sud je 1983. godine proglasio vojnu smrtnu kaznu neustavnom, ali je ona ponovo uvedena godinu kasnije izvršnom uredbom tadašnjeg predsjednika Ronalda Regana. Vojna pogubljenja razlikuju se od onih koja se sprovode na nivou saveznih država.

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Većina pogubljenja u SAD sprovodi se na nivou saveznih država. Smrtna kazna i dalje je zakonski dozvoljena u 27 saveznih država, kao i u vojsci i na saveznom nivou.

Pogubljenje strijeljanjem prilično je rijetko. Prošle godine u Južnoj Karolini izvršeno je pogubljenje strijeljanjem, prvo u toj saveznoj državi i prvo takvo pogubljenje u SAD u posljednjih 15 godina.

Još četiri savezne države dopuštaju pogubljenje strijeljanjem – Ajdaho, Misisipi, Oklahoma i Juta.

Tramp zagovara primjenu savezne smrtne kazne, a ponovo ju je uveo izvršnom uredbom prvog dana svog mandata, u januaru 2025. godine.

Za vrijeme njegovog prethodnika, bivšeg predsjednika Džoa Bajdena, Ministarstvo pravde uvelo je moratorijum na primjenu smrtne kazne na saveznom nivou.

U izvršnoj uredbi koju je potpisao Tramp smrtna kazna opisana je kao „neophodan alat za odvraćanje i kažnjavanje onih koji bi počinili najteže zločine i djela smrtonosnog nasilja nad američkim građanima“.