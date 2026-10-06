Logo

Ukrajinski dronovi pogodili veliko skladište nafte kod Moskve

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 06:57

Komentari:

0
Украјински дронови погодили велико складиште нафте код Москве
Foto: X

Tokom noći ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na Moskovsku oblast, a prema informacijama s Telegram kanala pogođen je linearni proizvodno-dispečerski centar Volodarsk pokraj sela Konstantinovo.

Ruski državni mediji izvještavaju da je riječ o najvećem napadu dronovima na tu regiju u posljednje dvije godine. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je prema glavnom gradu poletjelo najmanje 650 ukrajinskih dronova, od kojih je protivvazdušna odbrana oborila 105.

Važno energetsko postrojenje

"Prema moskovskoj regiji poletjelo je 650 dronova. Većinu je protivvazdušna odbrana uništila na većoj udaljenosti, a 105 dronova uništeno je pri prilazu Moskvi", rekao je Sobjanjin.

Snimke iz Konstantinova, mjesta udaljenog oko 40 kilometara od centra Moskve, prikazuju plamen i gusti dim iz postrojenja Volodarsk. Lokacija se nalazi otprilike 450 kilometara od ukrajinske granice.

Ruski medij Astra piše da je Volodarsk najveće skladište nafte u moskovskoj regiji, s godišnjom proizvodnjom od tri miliona tona derivata. Postrojenje je cjevovodima povezano s glavnim zračnim lukama na širem području Moskve.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Moskva

Ukrajina

dron

Napad

Rusija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.

Svijet

Tramp: Bombarderi povučeni iz britanske baze zbog određenih prijetnji

3 h

0
Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Svijet

Pezeškijan: Pregovori sa SAD besmisleni - Vašington tvrdi da drži sve adute u rukama

3 h

0
Медицински техничар пронађен мртав

Svijet

Tragedija u bolnici 'Sveti Jerarh Nikola': Medicinski tehničar pronađen mrtav

10 h

0
Пет умрлих од оспица, више од хиљаду заражених

Svijet

Pet umrlih od ospica, više od hiljadu zaraženih

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

51

Uskoro stiže snijeg u komšiluk

09

44

Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

09

33

Đoković: Žao mi je zbog Medvedeva, znam kako se osjeća

09

29

SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

09

25

Ajkula postala turistička atrakcija: Milion ljudi prati njenu sudbinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima