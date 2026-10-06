Ukrajinski dronovi pogodili veliko skladište nafte kod Moskve

Tokom noći ukrajinski dronovi izveli su masovni napad na Moskovsku oblast, a prema informacijama s Telegram kanala pogođen je linearni proizvodno-dispečerski centar Volodarsk pokraj sela Konstantinovo.

Ruski državni mediji izvještavaju da je riječ o najvećem napadu dronovima na tu regiju u posljednje dvije godine. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je prema glavnom gradu poletjelo najmanje 650 ukrajinskih dronova, od kojih je protivvazdušna odbrana oborila 105.

💥 Moscow region under massive UAV attack. Attack drones enter the region from different directions at once. https://t.co/SQauxEnHUS — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) October 5, 2026

Važno energetsko postrojenje

"Prema moskovskoj regiji poletjelo je 650 dronova. Većinu je protivvazdušna odbrana uništila na većoj udaljenosti, a 105 dronova uništeno je pri prilazu Moskvi", rekao je Sobjanjin.

Snimke iz Konstantinova, mjesta udaljenog oko 40 kilometara od centra Moskve, prikazuju plamen i gusti dim iz postrojenja Volodarsk. Lokacija se nalazi otprilike 450 kilometara od ukrajinske granice.

BIG DEVELOPMENT UKRAINIAN DRONES HAVE ATTACKED THE MOSCOW OIL REFINERY TODAY 🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ https://t.co/1XaxsHtKRf — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) October 6, 2026

Ruski medij Astra piše da je Volodarsk najveće skladište nafte u moskovskoj regiji, s godišnjom proizvodnjom od tri miliona tona derivata. Postrojenje je cjevovodima povezano s glavnim zračnim lukama na širem području Moskve.