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Pezeškijan: Pregovori sa SAD besmisleni - Vašington tvrdi da drži sve adute u rukama

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06.10.2026 06:44

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Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Pregovori sa SAD bili su besmisleni, ocijenio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, dok Teheran razmatra odgovor Vašingtona na svoj sedmodnevni plan.

Neimenovani visoki američki zvaničnik tvrdi da su SAD u snažnoj poziciji zbog kontrole Ormuskog moreuza i stanja iranske ekonomije. Za to vrijeme, iranski šef diplomatije Abas Arakči poručio je da će Teheran iskoristiti sve diplomatske kapacitete za zaštitu nacionalnih interesa, bezbjednosti i međunarodnog položaja zemlje.

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama bili besmisleni, dok Teheran razmatra odgovor Vašingtona na njegov sedmodnevni plan za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Neimenovani visoki američki zvaničnik poručio je da Iran neće moći da „izigra“ predsjednika Donalda Trampa, tvrdeći da su SAD u snažnoj poziciji zbog kontrole Ormuskog moreuza i stanja iranske ekonomije.

Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsen Rezai upozorio je da bi nova greška „neprijatelja“ mogla da otvori nove frontove i donese „veća iznenađenja“.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da će Teheran iskoristiti sve diplomatske kapacitete za zaštitu nacionalnih interesa, bezbjednosti i međunarodnog položaja zemlje.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei upozorio je susjedne zemlje da će, ukoliko njihove teritorije budu korišćene za nove napade na Iran, uslijediti „drugačiji i odlučan“ odgovor Teherana, prenosi RTS

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Tagovi :

Masud Pezeškijan

Teheran

Iran

Sjedinjene Američke Države

Ormuski moreuz

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