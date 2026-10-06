Pezeškijan: Pregovori sa SAD besmisleni - Vašington tvrdi da drži sve adute u rukama

Pregovori sa SAD bili su besmisleni, ocijenio je predsjednik Irana Masud Pezeškijan, dok Teheran razmatra odgovor Vašingtona na svoj sedmodnevni plan.

Neimenovani visoki američki zvaničnik tvrdi da su SAD u snažnoj poziciji zbog kontrole Ormuskog moreuza i stanja iranske ekonomije. Za to vrijeme, iranski šef diplomatije Abas Arakči poručio je da će Teheran iskoristiti sve diplomatske kapacitete za zaštitu nacionalnih interesa, bezbjednosti i međunarodnog položaja zemlje.

Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da su pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama bili besmisleni, dok Teheran razmatra odgovor Vašingtona na njegov sedmodnevni plan za okončanje sukoba i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Neimenovani visoki američki zvaničnik poručio je da Iran neće moći da „izigra“ predsjednika Donalda Trampa, tvrdeći da su SAD u snažnoj poziciji zbog kontrole Ormuskog moreuza i stanja iranske ekonomije.

Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Irana Mohsen Rezai upozorio je da bi nova greška „neprijatelja“ mogla da otvori nove frontove i donese „veća iznenađenja“.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da će Teheran iskoristiti sve diplomatske kapacitete za zaštitu nacionalnih interesa, bezbjednosti i međunarodnog položaja zemlje.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei upozorio je susjedne zemlje da će, ukoliko njihove teritorije budu korišćene za nove napade na Iran, uslijediti „drugačiji i odlučan“ odgovor Teherana, prenosi RTS