Uznemirujuće otkriće s neuspješne egzekucije Kriste Pajk: Evo čemu je služio teg za papir u sobi

Dok se Krista Pajk i dalje nalazi u bolnici, gdje se ljekari bore za njen život nakon neuspješne egzekucije sa dvije doze pentobarbitala, otkrivena je jedna uznemirujuća informacija o komori za izvršenje smrtne kazne u kojoj se nalazila.

Naime, otkriven je uznemirujući razlog zbog kojeg je teg za papir postavljen u prostoriju za pogubljenje Kriste Pajk.

Pajk je trebalo da 30. septembra postane prva žena koju je država Tenesi pogubila za više od 200 godina.

Umjesto toga, 50-godišnja osuđenica na smrt preživjela je dve doze pentobarbitala, hemikalije korišćene za smrtonosnu injekciju, tokom neuspješnog pogubljenja u zatvoru maksimalnog obezbeđenja Riverbend.

Ona je i dalje živa, ali bez svesti u bolnici u Tenesiju, dok ljekari pokušavaju da joj spasu život.

Advokati Pajkove naveli su da se tokom postupka mogla čuti kako "plače, jeca i hrče", a vlasti još nisu ponudile objašnjenje šta je pošlo po zlu.

Međutim, kako prolaze dani, pojavljuje se sve više detalja o neuspješnom pogubljenju.

AP je objavio da je teg za papir "veličine otprilike loptice za golf" postavljen na policu unutar prostorije tokom pokušaja pogubljenja, što je djelovalo kao signal da je takozvana smrtonosna hemikalija ubrizgana.

Iako zvaničnici nisu potvrdili značenje tog misterioznog predmeta, nakon što je postavljen, počelo je odbrojavanje od pet minuta, nakon čega je zavjesa između prostorije za pogubljenje i prostora za svjedoke spuštena.

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Samo što sve nije prošlo kako je planirano, jer je tri minuta kasnije zavjesa ponovo podignuta.

Nakon što je joj je supstanca ubrizgana drugi put, Pajkova je hitno prevezena u bolnicu, dok su svjedoci u prostoriji za pogubljenje rekli da su čuli kako osuđenica "glasno hrče".

Šta su svjedoci rekli o neuspješnom pogubljenju Krista Pajk?

Novinar Stiven Hejl, Nashvile Baner

On je za Demokrasi Nau rekao da je Pajkova viđena kako "široko otvara usta, gotovo kao da hvata vazduh, ali bez ikakvog zvuka".

Nakon što je zavjesa drugi put spuštena, "sjedeli smo tamo oko 50 minuta i slušali kako prilično glasno hrče, kako diše, znate, otežano, ali bez ikakvih informacija o tome šta se dešava ili šta se ne dešava iza zavese".

Novinar Vil Peket, VVLT Knovile

On je opisao kako se tokom neuspješnog pogubljenja iz Pajkovee čulo "nekoliko smijehova", dodajući da je u jednom trenutku "vidio suzu kako joj se sliva iz desnog oka" dok se žalila na bol u ruci.

Takođe je rekao da je Pajkova "toliko često udarala nogama da je zapravo oborila čaršav kojim je bila pokrivena".

Rendi Spajvi, advokat Krista Pajk

Rekao je da ga ono što se dogodilo "progoni", navodeći za NBC da je samo u lijevu ruku Pajkove ubodeno najmanje sedam igala dok su zvaničnici pokušavali da pronađu venu.

On je tvrdio da joj je desna ruka poprimila ljubičastu boju dok je ubrizgavana druga doza pentobarbitala, a kasnije je saznao da je oko mjesta uboda bilo "plikova i opekotina".

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Nije jasno da li će država ponovo pokušati da izvrši smrtnu kaznu nad Pajkovom, ali sva pogubljenja u Tenesiju otkazana su do kraja godine.

I dok je njen slučaj jedan od najneobičnijih, on je otvorio nova pitanja o tome šta može da se dogodi kada egzekucija smrtonosnom injekcijom pođe po zlu, kao i o tome kroz šta bi osuđenici trebalo da prolaze kada se sve odvija prema planu.

Džonatan Groner, doktor medicine i profesor kliničke hirurgije u penziji na Medicinskom fakultetu Univerziteta Ohajo Stejt, govorio je za Unilad o upotrebi pentobarbitala.

Kada je riječ o bolu koji se osjeća tokom postupka, Groner je rekao da je malo vjerovatno da će supstanca izazvati nelagodu ako se pravilno primjeni, ali da je to "veoma vjerovatno" ako se primjeni nepravilno.

On je dalje naveo da je sedativ "manje efikasan" ako lijek iscuri iz vene ili ako intravenska kanila ne dospije uspješno u krvni sud.

U tim slučajevima, "supstanca će završiti pod kožom umjesto u krvotoku", zbog čega neće djelovati kako je predviđeno.

Krista Pajk je provela tri decenije u zatvoru za osuđenike na smrt zbog ubistva svoje 19-godišnje koleginice sa fakulteta Kolin Slemer 1995. godine.

(telegraf)