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Dubravka Mijatović objasnila zašto je napustila seriju "Srećni ljudi"

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06.10.2026 08:37

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Дубравка Мијатовић
Foto: Youtube/RTS TV lica, kao sav normalan svet

Glumica Dubravka Mijatović je gostujući u emisiji "TV lica: Kao sav normalan svet" autorke Tanje Peternek Aleksić na RTS-u objasnila zašto je napustila seriju "Srećni ljudi". Podsjetimo, ona je glumila u ovom ostvarenju Đurđinu Đinu Golubović, a tu ulogu je kasnije preuzela Jugoslava Drašković.

"Svi pitaju: ’Što si napustila?’, ovo, ono. Prosto, eto, napustila sam zato što sam smatrala da ako nešto radim, bez obzira što sam ja bila niko i ništa, ali sam školovana, da ako radim – da za to dobijem novac.

Ispostavilo se da novac je odlazio zbog inflacije, a moja uloga je zbog kažnjavanja takvog mog stava, se svela na neku mis koja šeta po pisti, od studentkinje medicine koju sam ja igrala. Meni se to nije dopalo i tako dalje.

I onda se sretnem sa Tanjom Bošković. Mi smo ne znajući jedna o drugoj to uradile. Ljudi su mislili da je to bilo u dogovoru, ne, u bifeu...

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I sjećam se, gospodin Ranko Munitić, čuveni filmski kritičar, koji eto, nisam imala priliku da piše kritiku nekog mog filma, ali je napisao, i ja se nadam da sam ja to sačuvala, jer to je bilo meni tada mnogo važno i značajno.

Napisao je članak o Tanji i meni, gdje je Tanju u prvom uvodnom pasusu završio i rekao: ’Okej, od Tanje Bošković, zvijezde, možemo da očekujemo da ima svoj stav, od glumice koja toliko ima iskustva i to. Ali ova djevojka koja se pojavila i to uradila...’, i sada piše šta to govori i tako dalje.

Meni je to mnogo značilo zato što su me napadali sa svih strana. Ovaj, ali ja se, kao i sada, nisam ničega plašila, jer mi stvarno nije nikakva kazna kao: ’Nećeš igrati.’ Dobro, ne moram igrati, okej, mislim...", rekla je Dubravka Mijatović.

(telegraf)

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Srećni ljudi

glumica

Dubravka Mijatović

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