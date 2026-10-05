Dragana Mirković otkrila čime je željela da se bavi

Dragana Mirković danas je jedna od najvećih zvijezda na regionalnoj muzičkoj sceni, a iza njene dugogodišnje karijere krije se priča koja je počela sasvim neočekivano.

Pjevačica je svojevremeno govorila o d‌jetinjstvu i otkrila da tada nije planirala da se bavi muzikom. Iako su je od malih nogu podsticali da pjeva, njene želje bile su usmjerene ka sasvim drugačijem životnom putu.

"Kao djevojčica imala sam potpuno drugačije snove od svega ovoga što mi se dogodilo. Nisam željela da pjevam, nisam željela da se bavim tim i čak sam bila protiv toga", prisjetila se Dragana.

Kako je navela, još od pete godine često je dobijala sugestije da pjeva na različitim priredbama i događajima. Muziku je voljela, ali tada nije zamišljala sebe na sceni pred publikom.

Njene želje bile su vezane za obrazovanje, turizam i putovanja. Željela je da nauči engleski jezik i obiđe svijet, ne sluteći da će upravo zahvaljujući muzici kasnije ostvariti dio tih snova.

"Željela sam da završim fakultet i da budem negde u turizmu, da obiđem svijet jer sam oduvijek voljela putovanja. Danas sam srećna jer sam zahvaljujući muzici proputovala čitav svijet", rekla je Mirkovićeva jednom prilikom za domaće medije.