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Šobić: Narod podržao lidersku politiku Milorada Dodika

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05.10.2026 12:52

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Предсједник СУБНОР-а Републике Српске Слободан Шобић
Foto: Srna

Predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Slobodan Šobić ocijenio je da su Srbi na opštim izborima u BiH podržali lidersku politiku predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, koji, kako je naveo, apsolutno radi u njihovom interesu.

"Narod je glasao za Dodikovu politiku jer je pravovremeno prepoznao negativne namjere nekih stranih i domaćih `krojača` ovdašnjeg života, odnosno namjere da se ovaj legitimni lider srpskog naroda smakne sa funkcija mimo svih ljudskih, zakonskih i životnih prava", rekao je Šobić.

On je naveo da je srpski narod na vrijeme shvatio da se Srpska, koja je po mnogo čemu država, ne smije prepustiti faktorima sa strane.

"Ovo što se desilo na izborima je istovremeno pobjeda Milorada Dodika i Republike Srpske", rekao je Šobić.

On je naveo da Srpska zaslužuje dobru, konstruktivnu i jaku opoziciju koja nikada neće oponirati republičkim interesima na nivou BiH.

"Zapravo, ta opozicija treba i mora da argumentovano kritikuje vlast da bi ona bolje radila, ali ne smije nikada biti neprijateljska prema Republici Srpskoj. I mora da obavezno zastupa interese Srpske na nivou BiH. Moramo biti politički i svakako jedinstveni u smislu napretka srpskog naroda", istakao je Šobić.

On je dodao da politika Srpske nikada ne smije prihvatiti namjere političkog Sarajeva koje tvrdi da je BiH samo njihova.

"Mora se uvažiti činjenica da je BiH sastavljena od dva entiteta i tri konstitutivna naroda", zaključio je Šobić, prenosi Srna.

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Slobodan Šobić

Milorad Dodik

Izbori 2026

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Republika Srpska

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