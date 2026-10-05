Minić osvojio 273.579 glasova sa obrađenih 93,56 odsto birališta

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Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić osvojio je 273.579 glasova, odnosno 52,19 odsto, pokazuju preliminarni podaci Centralne izborne komisije BiH na osnovu rezultata sa 93,56 odsto biračkih mjesta.

Kandidat SDS-a Branko Blanuša, prema posljednjim podacima koji su ažurirani u 12.00 časova, osvojio je 218.972 glasa ili 41,77 odsto. Važećih glasačkih listića bilo je 524.142 ili 95,25 odsto, nevažećih praznih 19.128 ili 3,48 odsto, a nevažećih po drugom osnovu 6.967 ili 1,27 odsto.

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