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Hakeri provalili u nacionalni registar: Lični podaci 8,8 miliona ljudi ugroženi!

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05.10.2026 12:17

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Хакери провалили у национални регистар: Лични подаци 8,8 милиона људи угрожени!
Foto: Pixabay

Hakeri su provalili u nacionalni registar Danske i dobili pristup ličnim podacima 8,8 miliona ljudi, saopštilo je Ministarstvo za digitalne poslove.

U saopštenju se navodi da su hakeri "ostvarili nezakonit pristup imenima, adresama i brojevima socijalnog osiguranja", uključujući lica koja su preminula ili emigrirala, prenio je AFP.

"Ovo je izuzetno ozbiljan incident. Mapiramo pun obim incidenta zajedno sa svim nadležnim organima", izjavila je ministar za digitalne poslove Kristina Egelund.

Danska ima oko šest miliona stanovnika, ali nacionalni registar sadrži informacije o 11 miliona, uključujući podatke o preminulima i ljudima koji su se odselili iz zemlje.

U saopštenju Ministarstva dodaje se da je pokrenuta istraga o incidentu, a hakeri još nisu identifikovani, prenosi Srna.

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Tagovi :

hakerski napad

hakeri

Danska

lični podaci

krađa podataka

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