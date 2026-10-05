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U Srpskoj rođeno 19 beba

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05.10.2026 09:02

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беба новорођенче мало дијете
Foto: Pexel/Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, 11 djevojčica i osam dječaka.

U Banjaluci je rođeno pet beba, u Gradišci četiri, Bijeljini tri, Doboju, Zvorniku i Foči po dvije, a u Prijedoru jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Četiri djevojčice i dječak rođeni su u Banjaluci, dvije djevojčice i dva dječaka u Gradišci, djevojčica i dva dječaka u Bijeljini, dvije djevojčice u Zvorniku, po djevojčica i dječak u Doboju i Foči, te dječak u Prijedoru.

U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju nije bilo novorođenih, prenosi Srna.

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rođene trojke

Republika Srpska

Porodilišta

majka

beba

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