U Srpskoj rođeno 19 beba

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 19 beba, 11 djevojčica i osam dječaka.

U Banjaluci je rođeno pet beba, u Gradišci četiri, Bijeljini tri, Doboju, Zvorniku i Foči po dvije, a u Prijedoru jedna beba, rečeno je Srni u porodilištima u ovim lokalnim zajednicama.

Četiri djevojčice i dječak rođeni su u Banjaluci, dvije djevojčice i dva dječaka u Gradišci, djevojčica i dva dječaka u Bijeljini, dvije djevojčice u Zvorniku, po djevojčica i dječak u Doboju i Foči, te dječak u Prijedoru.

U porodilištima u Istočnom Sarajevu, Trebinju i Nevesinju nije bilo novorođenih, prenosi Srna.