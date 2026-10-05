Danas je Sveti prorok Jona: Ovo je molitva za spasenje iz svake muke

Autor:ATV redakcija
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Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog proroka Jonu.
Jona je živio 800 godina prije Hrista, a u njegovom životopisu navodi se da je on bio sin one udovice u Sarepti Sidonskoj, koga je prorok Ilija vaskrsao iz mrtvih.
Bog je pozvao Svetog proroka Jonu da osudi stanovnike Ninive i traži od njih da se pokaju i zatraže oproštaj od Boga.
Jona to nije htio da učini i pobjegao je na brod.
Bog je poslao veliku oluju, zbog čega je Jona od posade tražio da ga izbace sa broda u more kako bi Bog umirio oluju, što su oni i uradili po njegovoj želji. Bog je zatim poslao kita da proguta Jonu, koji je tri dana i tri noći proveo u stomaku morske nemani.
Tamo je izgovarao vatrenu molitvu u kojoj se pokajao zbog svoje neposlušnosti i zahvalio Bogu na Njegovoj milosti, nakon čega je Bog zapovijedio kitu da pusti Jonu na obalu.
Nakon spasavanja, Jona se odazvao pozivu da prorokuje u Ninivi, pozivajući građane da se pokaju kako bi im Bog oprostio. Svojim trodnevnim prebivanjem u utrobi kita, Jona je predobražavao trodnevno prebivanje Hrista u grobu, a njegovo spasenje iz utrobe kita vaskrsenje Gospoda iz mrtvih, prenosi Informer.
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