Bolsonaro i Lula idu u drugi krug predsjedničkih izbora u Brazilu

Potvrdu da će biti održan drugi krug objavio je Viši izborni sud (TSE), kada je bilo obrađeno 96,78 odsto biračkih mjesta. U tom trenutku Bolsonaro je imao 47,39 odsto glasova, dok je Lula osvojio 44,74 odsto.

Desničarski kandidat na predsjedničkim izborima u Brazilu Flavio Bolsonaro i aktuelni predsjednik iz redova ljevice Luis Inasio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug predsjedničkih izbora, koji će biti održan 25. oktobra, prenio je portal „Globo“.

Za tri sedmice birači će odlučiti da li će Bolsonaro upravljati zemljom naredne četiri godine ili će Lula osvojiti četvrti predsjednički mandat.

Ukoliko Bolsonaro bude izabran, dužnost će preuzeti sa 45 godina, 5. januara 2027. godine, na funkciji koju je njegov otac Žair Bolsonaro obavljao od 2019. do 2022. godine.

Ukoliko pobijedi Lula, preuzeće četvrti mandat sa 81 godinom i postati prvi Brazilac koji je četiri puta bio na čelu zemlje.

Pravo glasa imalo je gotovo 159 miliona birača, dok se na predsjedničkom listiću nalazilo 12 kandidata.

Osim predsjednika, Brazilci su birali i poslanike na saveznom i pokrajinskom nivou, guvernere, kao i dio senatora.

Lula, koji sa 80 godina spada među najstarije šefove država na svijetu, učestvuje na svojim sedmim predsjedničkim izborima i pokušava da osvoji četvrti, neuzastopni mandat.

Bolsonaro se prvi put kandiduje za predsjednika i nastoji da vrati svoju porodicu na vlast, nakon što je njegov otac bio predsjednik Brazila od 2019. do 2022. godine.

Dvojica kandidata predstavljaju suprotstavljene dijelove političkog spektra i imaju različite stavove o brojnim pitanjima, od borbe protiv organizovanog kriminala do odnosa najveće latinoameričke zemlje sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa.

(RTS)