SAD jačaju snage na Bliskom istoku: Iran prijeti potpunom blokadom Ormuza

Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok.

Nosač aviona „Teodor Ruzvelt“ trebalo bi da stigne u region u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mjere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuski moreuz.

Komandant Iranske revolucionarne garde Ali Fadavi tvrdi da je Ormuski moreuz i dalje pod kontrolom Irana i da je mornarica upozorila brodove koji koriste južnu rutu pod nadzorom SAD da bi „njihova plovila mogla da budu meta u bilo kom trenutku“.

Teheran poručuje da neće popustiti pod američkim pritiskom i da će moreuz ostati zatvoren dok se ne ispune njegovi uslovi.

Iranski zvaničnici istovremeno optužuju Vašington za kontradiktorne poruke – od poziva na pregovore do prijetnji vojnom konfrontacijom.

Sukob se paralelno širi i na Jemen. Snage međunarodno priznate jemenske vlade izvele su napade na položaje Huta u Sani i najavile dodatno jačanje snaga u provinciji Taiz.

Izrael, s druge strane, pokušava da umanji značaj eventualnih neslaganja sa Vašingtonom, uz poruku predsjednika Isaka Hercoga da je Donald Tramp „prijatelj broj jedan“ Izraela.

(RTS)