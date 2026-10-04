U septembru 365 ljudi ostalo bez penzije zbog jednog dokumenta

Riječ je o srednjoškolcima koji su imali rok da do 24. septembra dostave potvrde o redovnom školovanju.

Kako su saopštili iz Fonda PIO, u obavezi da dostave potvrdu o školovanju za 2026/2027. godinu bila su 1.094 srednjoškolca, korisnika prava na porodičnu penziju.

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"Zaključno sa 29. septembrom, 729 srednjoškolaca, korisnika porodične penzije, dostavilo je potvrde o školovanju", rekli su za "Srpskainfo" iz ovog fonda.