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U septembru 365 ljudi ostalo bez penzije zbog jednog dokumenta

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04.10.2026 18:49

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Новац, плаћање
Foto: CB BiH

U septembru je 365 korisnika Fonda PIO ostalo bez porodične penzije.

Riječ je o srednjoškolcima koji su imali rok da do 24. septembra dostave potvrde o redovnom školovanju.

Kako su saopštili iz Fonda PIO, u obavezi da dostave potvrdu o školovanju za 2026/2027. godinu bila su 1.094 srednjoškolca, korisnika prava na porodičnu penziju.

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"Zaključno sa 29. septembrom, 729 srednjoškolaca, korisnika porodične penzije, dostavilo je potvrde o školovanju", rekli su za "Srpskainfo" iz ovog fonda.

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Tagovi :

Penzija

porodična penzija

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