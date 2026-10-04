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Oktobarske temperature obaraju rekorde u Srpskoj: Evo šta nas očekuje

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04.10.2026 10:14

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Требиње, сунчан дан
Foto: ATV

U Republici Srpskoj u naredna četiri dana biće pretežno sunčano i toplo vrijeme, sa maksimalnom temperaturom vazduha do 29 stepeni Celzijusovih, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra ujutru biće pretežno vedro i hladno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje se očekuje prolazna magla, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo uz maksimalnu temperaturu vazduha od 22 do 28, u višim predelima 17 stepeni Celzijusovih.

U utorak, 6. oktobra, jutro će biti hladno, a tokom dana biće toplo i pretežno sunčano vrijeme, dok se na zapadu očekuje umjerena oblačnost, a maksimalna temperatura vazduha biće od 22 do 28, u višim predjelima 19 stepeni Celzijusovih.

Pretežno sunčano i toplo vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost nastavlja se u srijedu, 7. oktobra, uz maksimalnu temperaturu vazduha od 23 do 29, u višim predjelima 20 stepeni Celzijusovih.

U četvrtak, 8. oktobra, biće vjetrovito i toplo - na jugu i zapadu oblačno sa povremenom kišom, a u o stalim krajevima suvo, dok se uveče i naredne noći očekuju padavine koje će jačati i zahvatiti većinu predjela.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 20 do 26, u višim predjelima 16 stepeni Celzijusovih.

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