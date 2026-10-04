Stevandić glasao u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić glasao je danas u Banjaluci.
Stevandić je svoju građansku dužnost obavio u Osnovnoj školi "Branko Radičević".
U Republici Srpskoj i FBiH od 7 časova otvorena su biračka mjesta u sklopu Opštih izbora.
Izbori se provode za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Predsjedništvo BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federacije i skupštine kantona.
Republika Srpska
U Bijeljini nije moguće glasanje na šest biračkih mjesta
Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
30 min1
Republika Srpska
43 min0
Republika Srpska
54 min1
Republika Srpska
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
38
10
36
10
30
10
22
10
14
Trenutno na programu