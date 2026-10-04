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Stevandić glasao u Banjaluci

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04.10.2026 10:13

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Предсједник Народне Скупштине Републике Српске Ненад Стевандић гласао у Бањалуци на општим изборима, 04.10.2026.
Foto: ATV

Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić glasao je danas u Banjaluci.

Stevandić je svoju građansku dužnost obavio u Osnovnoj školi "Branko Radičević".

U Republici Srpskoj i FBiH od 7 časova otvorena su biračka mjesta u sklopu Opštih izbora.

Izbori se provode za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Predsjedništvo BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federacije i skupštine kantona.

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Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.

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Nenad Stevandić

Izbori 2026

Izbori 2026.

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