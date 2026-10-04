U Istočnoj Hercegovini više od 65.000 birača, na nekoliko mjesta bilo kašnjenja

Autor:Bojan Nosović
Komentari:0
U šest lokalnih zajednica Istočne Hercegovine pravo glasa na današnjim Opštim izborima ima više od 65.000 birača.
U Trebinju su u birački spisak upisana 32.351 birača, koji glasaju na 48 redovnih biračkih mjesta, kao i na jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima.
U Bileći pravo glasa ima 9.798 birača. Glasanje je organizovano na 21 redovnom biračkom mjestu, dok je jedno biračko mjesto sa nepotvrđenim glasačkim listićima pridruženo biračkom mjestu broj 20.
U Gacku je registrovano 7.852 birača, koji glasaju na 13 biračkih mjesta.
U Nevesinju je u birački spisak upisano 11.217 birača, što je za 133 manje u odnosu na Opšte izbore održane prije četiri godine.
U Berkovićima pravo glasa ima 1.528 birača, koji glasaju na sedam biračkih mjesta.
U Ljubinju je registrovan 3.031 birač. Glasanje se odvija na osam redovnih biračkih mjesta, jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a angažovan je i jedan mobilni tim.
Na nekoliko biračkih mjesta u Istočnoj Hercegovini bilo je kašnjenja prilikom otvaranja, ali su biračka mjesta nakon toga otvorena i glasanje je nastavljeno.
Sve detalje sa terena, kao i tok izbornog dana, prate ekipe Alternativne televizije iz svih krajeva Hercegovine
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
1 h0
BiH
1 h0
Republika Srpska
1 h0
BiH
2 h0
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
10
38
10
36
10
30
10
22
10
14
Trenutno na programu