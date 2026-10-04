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U Istočnoj Hercegovini više od 65.000 birača, na nekoliko mjesta bilo kašnjenja

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04.10.2026 09:38

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У Источној Херцеговини више од 65.000 бирача, на неколико мјеста било кашњења
Foto: ATV

U šest lokalnih zajednica Istočne Hercegovine pravo glasa na današnjim Opštim izborima ima više od 65.000 birača.

U Trebinju su u birački spisak upisana 32.351 birača, koji glasaju na 48 redovnih biračkih mjesta, kao i na jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu i nepotvrđenim glasačkim listićima.

U Bileći pravo glasa ima 9.798 birača. Glasanje je organizovano na 21 redovnom biračkom mjestu, dok je jedno biračko mjesto sa nepotvrđenim glasačkim listićima pridruženo biračkom mjestu broj 20.

U Gacku je registrovano 7.852 birača, koji glasaju na 13 biračkih mjesta.

U Nevesinju je u birački spisak upisano 11.217 birača, što je za 133 manje u odnosu na Opšte izbore održane prije četiri godine.

U Berkovićima pravo glasa ima 1.528 birača, koji glasaju na sedam biračkih mjesta.

U Ljubinju je registrovan 3.031 birač. Glasanje se odvija na osam redovnih biračkih mjesta, jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a angažovan je i jedan mobilni tim.

Na nekoliko biračkih mjesta u Istočnoj Hercegovini bilo je kašnjenja prilikom otvaranja, ali su biračka mjesta nakon toga otvorena i glasanje je nastavljeno.

Sve detalje sa terena, kao i tok izbornog dana, prate ekipe Alternativne televizije iz svih krajeva Hercegovine

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Izbori 2026.

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