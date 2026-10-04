Dodik: Republika Srpska i Rusija njeguju prijateljske i partnerske odnose

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Republika Srpska i Ruska Federacija njeguju prijateljske i partnerske odnose, što je potvrđeno i tokom posljednjeg razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom, naveo je predsjednik Milorad Dodik.

"Tokom sedmice boravio sam u Moskvi, gdje sam, između ostalog, održao i predavanje studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose (MGIMO), govoreći o budućnosti saradnje Srpske i Rusije", napisao je Dodik na svom Iks nalogu u pregledu nedjelje. Republika Srpska i Ruska Federacija njeguju prijateljske i partnerske odnose, što je potvrđeno i tokom posljednjeg razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom. Tokom sedmice boravio sam u Moskvi, gdje sam, između ostalog, održao i predavanje studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose (MGIMO), govoreći o budućnosti saradnje Srpske i Rusije. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) October 4, 2026

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