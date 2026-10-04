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Dodik: Republika Srpska i Rusija njeguju prijateljske i partnerske odnose

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04.10.2026 08:39

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Republika Srpska i Ruska Federacija njeguju prijateljske i partnerske odnose, što je potvrđeno i tokom posljednjeg razgovora sa predsjednikom Vladimirom Putinom, naveo je predsjednik Milorad Dodik.

"Tokom sedmice boravio sam u Moskvi, gdje sam, između ostalog, održao i predavanje studentima Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose (MGIMO), govoreći o budućnosti saradnje Srpske i Rusije", napisao je Dodik na svom Iks nalogu u pregledu nedjelje.

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Milorad Dodik

Rusija

Vladimir Putin

Republika Srpska

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