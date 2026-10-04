Problemi sa novim tehnologijama: U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta

Autor:ATV redakcija
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U Bijeljini zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena 30 biračka mjesta, a otvoreno je 153, rekla je za predsjednica Gradske izborne komisije u Bijeljini Dijana Savić Božić.
Savić Božić je rekla da postoji problem sa predsjednicima i članovima biračkih odbora koji se povlače i odustaju na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu.
Pojedini, kaže, prelaze na "ručno" glasanje, što nije u skladu sa zakonom, jer taj način treba da dobri CIK nakon zahtjeva i procedure.
Republika Srpska
U Trebinju nisu otvorena dva biračka mjesta
Savić Božić je da je predsjednike biračkih odbora imenovao CIK, navodeći da nema dovoljno operatera.
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