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Problemi sa novim tehnologijama: U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta

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04.10.2026 07:53

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Скенери изборне технологије гласање
Foto: ATV

U Bijeljini zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena 30 biračka mjesta, a otvoreno je 153, rekla je za predsjednica Gradske izborne komisije u Bijeljini Dijana Savić Božić.

Savić Božić je rekla da postoji problem sa predsjednicima i članovima biračkih odbora koji se povlače i odustaju na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu.

Pojedini, kaže, prelaze na "ručno" glasanje, što nije u skladu sa zakonom, jer taj način treba da dobri CIK nakon zahtjeva i procedure.

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Savić Božić je da je predsjednike biračkih odbora imenovao CIK, navodeći da nema dovoljno operatera.

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