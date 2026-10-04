Problemi sa novim tehnologijama: U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta

U Bijeljini zbog problema sa novim izbornim tehnologijama nisu otvorena 30 biračka mjesta, a otvoreno je 153, rekla je za predsjednica Gradske izborne komisije u Bijeljini Dijana Savić Božić.

Savić Božić je rekla da postoji problem sa predsjednicima i članovima biračkih odbora koji se povlače i odustaju na mjestima gdje skeneri ne funkcionišu.

Pojedini, kaže, prelaze na "ručno" glasanje, što nije u skladu sa zakonom, jer taj način treba da dobri CIK nakon zahtjeva i procedure.

Republika Srpska U Trebinju nisu otvorena dva biračka mjesta

Savić Božić je da je predsjednike biračkih odbora imenovao CIK, navodeći da nema dovoljno operatera.