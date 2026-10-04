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Otvorena biračka mjesta u Republici Srpskoj i FBiH

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04.10.2026 07:00

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Избори
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH od 7 časova otvorena su biračka mjesta u sklopu Opštih izbora.

Izbori se provode za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Predsjedništvo BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federacije i skupštine kantona.

Избори у Републици Српској

BiH

IZBORI UŽIVO: Sve informacije, izlaznost i rezultati Opštih izbora u BiH

Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.

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