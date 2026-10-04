Otvorena biračka mjesta u Republici Srpskoj i FBiH

Dodajte ATV u vaš Google izvor

U Republici Srpskoj i FBiH od 7 časova otvorena su biračka mjesta u sklopu Opštih izbora.

Izbori se provode za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, Predsjedništvo BiH, Narodnu skupštinu Republike Srpske, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, Predstavnički dom Federacije i skupštine kantona. BiH IZBORI UŽIVO: Sve informacije, izlaznost i rezultati Opštih izbora u BiH Ukupno se bira 518 nosilaca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.