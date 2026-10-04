Vukanović glasao u Trebinju

Autor:ATV redakcija
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Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izašao je jutros na glasanje u Trebinju.
Vukanović je svoju građansku dužnost obavio na biračkom mjestu smještenom u zgradi trebinjske Gimnazije „Jovan Dučić“.
Na glasanje je stigao u pratnji svoje trudne supruge Zorane.
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