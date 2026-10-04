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Vukanović glasao u Trebinju

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04.10.2026 11:03

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Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић
Foto: ATV

Lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović izašao je jutros na glasanje u Trebinju.

Vukanović je svoju građansku dužnost obavio na biračkom mjestu smještenom u zgradi trebinjske Gimnazije „Jovan Dučić“.

Na glasanje je stigao u pratnji svoje trudne supruge Zorane.

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Nebojša Vukanović

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Trebinje

izbori

Izbori 2026

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