Izlaznost građana na opštim izborima do 11 časova

U BiH se danas, 4. oktobra 2026. godine, održavaju Opšti izbori na kojima birači odlučuju o najvažnijim funkcijama naredne četiri godine. Na opštim izborima u BiH do 11.00 časova glasalo je 406.847 ili 11,94 odsto birača.

Izlaznost do 11 časova:

BANjALUKA

U Banjaluci je do 11.00 časova glasalo 29.448 birača ili 15,13 odsto sa pravom glasa, rekao je Srni predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Dubravko Malinić.

On je naveo da to nešto manja izlaznost u odnosu na izbore 2022. godine, kada je do 11.00 časova glasalo 18,68 odsto birača.

Malinić je rekao da su sva biračka mjesta otvorena, a da je najveći problem sa skenerom i biometrijskom identifikacijom bio na biračkom mjestu u Osnovnoj školi "Miloš Crnjanski" u naselju Petrićevac.

On je podsjetio da je na pojedinim biračkim mjestima jutros bilo kašnjenja zbog problema sa uređajima za identifikaciju, skenera glasačkih listića, kao i zbog prebrojavanja glasačkih listića.

"Na biračkim mjestima koja su kasnila sa otvaranjem glasanje će biti produženo", rekao je Malinić.

On je dodao da glasanje za sada protiče uredno i da nisu zabilježene nepravilnosti.

Republika Srpska Stevandić glasao u Banjaluci

U Banjaluci pravo glasa ima 192.366 registrovanih birača, dok će 209 glasati u odsustvu za opštine u Federaciji BiH u kojima su živjeli 1991. godine.

Birači mogu da glasaju na 259 redovnih biračkih mjesta i jedno za glasanje u odsustvu, dok je angažovano 25 mobilnih timova putem kojih će glasati 1.166 birača.

LAKTAŠI

U Laktašima je na opštim izborima do 11.00 časova glasalo 20 odsto birača, rekla je Srni predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Gordana Nišić.

Nišićeva je navela da je jutros bilo problema na dva biračka mjesta, gdje su stala dva skenera.

"U Aleksandrovcu je stao skener na desetak minuta, ali je tehnička podrška otklonila kvar. Isti slučaj je bio i u Jakupovcima, gdje je glasanje bilo zaustavljeno oko 15 minuta", rekla je Nišićeva i dodala da će za toliko vremena biti produženo glasanje na ovim biračkim mjestima.

Nišićeva je podsjetila da je na par biračkih mjesta jutros zabilježeno kašnjenje jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, dok se na pojedinim biralištima kasnilo sa otvaranjem desetak minuta zbog brojanja glasačkih listića.

Pravo glasa u Laktašima ima 33.756 birača.

Izborni proces provodi se na 48 redovnih biračkih mjesta, na jednom biračkom mjestu za glasanje u odsustvu, a formirano je i sedam mobilnih timova.

ČELINAC

U opštini Čelinac je do 11.00 časova glasalo 19,27 odsto registrovanih birača za opšte izbore, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Milan Pejanović.

"Problema ima mnogo, skeneri štekaju, informacione tehnologije ne funkcionišu, birači ne mogu ostvariti svoje osnovno pravo iako imaju važeće dokumente", naveo je Pejanović.

On je dodao i da su na biračkim mjestima velike gužve.

Pejanović je rekao da su biračka mjesta u opštini Čelinac otvorena jutros sa par minuta zakašnjenja.

On je naveo da se glasanje odvija na 26 redovnih biračkih mjesta, a da pravo glasa ima 15.580 birača.

Angažovana su dva mobilna tima, a pravo glasa putem njih obaviće 60 registrovanih građana.

ZVORNIK

Na području grada Zvornika do 11.00 časova glasalo je 5.200 ili 9,98 birača, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komsiji (GIK).

Pravo glasa na području grada ima 53.962 građana.

Građani mogu da glasaju na 67 biračkih mjesta.

KOSTAJNICA

Na području opštine Kostajnica do 11.00 časova glasalo je 776 birača ili 15,80 odsto od 4.920 upisanih u redovni birački spisak, rekla je predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Svjetlana Bajalica.

Izlaznost je nešto manja nego na proteklim opštim izborima 2022. godine, kada je iznosila 18,11 procenata.

Bajalica je istakla da izbori protiču bez većih problema i da se nedoumice rješavaju uz konsultacije sa Centralnom izbornom komisijom.

Na području Kostajnice ima 11 redovnih biračkih mjesta, biračko mjesto za glasanje na nepotvrđenim glasačkim listićima i biračko mjesto za glasanje u odsustvu, te jedan mobilni tim.

TESLIĆ

U Tesliću je do 11.00 časova glasalo 12,3 odsto birača upisanih u birački spisak, rečeno je iz Gradske izborne komisije Teslić.

Za opšte izbore u Tesliću upisana su 44.344 birača.

VLASENICA

Vlasenici su do 11.00 časova glasala 1.843 birača ili 19,55 odsto od ukupnog broja upisanih u birački spisak, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Sanja Ristić.

Ona je navela da se izborni proces odvija otežano, te da je na pet biračkih mjesta dolazilo do prekida glasanja, od čega su na dva biračka mjesta prekidi trajali i duže od sat vremena.

​Prema njenim riječima, glavni razlog za zastoje su problemi u radu skenera i primjena nove tehnologije sa kojom se građani susreću prvi put.

Banja Luka Zastoj na jednom biračkom mjestu u Banjaluci: Skener u kvaru od 7 časova

​Ona je pozvala sve građane da iskoriste svoje biračko pravo, ali i da budu strpljivi i imaju razumijevanja za povremene tehničke zastoje.

​Pravo glasa u Vlasenici na ovim izborima imaju ukupno 9.692 registrovana birača.

HAN PIJESAK

Na biralištima u opštini Han Pijesak do 11.00 časova glasalo je 25,38 odsto od ukupnog broja registrovanih birača, izjavio je Srni član Opštinske izborne komisije /OIK/ Jovica Radulović.

Radulović je naglasio da ne funkcioniše biometrijska identifikacija, pa se radi ručno.

Pravo glasa na Han Pijesku ima 3.121 birač.

JEZERO

Pravo glasa u opštini Jezero do 11.00 časova ostvarilo je 190 birača ili 16,8 odsto, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Ilijana Palalić.

Ona je dodala da se glasanje odvija na dva biračka mjesta, te da mobilnih timova u ovoj lokalnoj zajednici nema.

Pravo glasa imaju 1.142 birača.

KUPRES

Na biračkom mjestu u opštini Kupres-Republika Srpska do 11.00 časova glasalo je 10,26 odsto od ukupnog broja registrovanih birača, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Ana Ždero.

"Sve protiče u redu, nismo imali nikakvih problema", izjavila je Ždero i dodala da je svoje pravo iskoristio 31 glasač.

Ždero je navela da u ovoj opštini pravo glasa ima 306 birača, koji glasaju na jednom redovnom glasačkom mjestu, dok mobilnih timova nema.

Ona je napomenula da u ovoj, jednoj od teritorijalno najmanjih opština, biračko mjesto otvoreno u 7.00 časova i da će birači moći da glasaju do 19.00 časova.

U BiH se održavaju opšti izbori, a u centralni birački spisak upisano je 3.408.517 birača.

DOBOJ

U Doboju je do 11.00 časova glasalo 17 odsto birača upisanih u birački spisak, rečeno je u Gradskoj izbornoj komisiji (GIK). Iz GIK-a navode da je riječ o izlaznosti na 102 redovna biračka mjesta od ukupno 105.

Pravo glasa u Doboju ima 63.118 birača.

ISTOČNA ILIDžA

U Istočnoj Ilidži do 11.00 časova glasalo je 20 odsto od ukupnog broja registrovanih birača, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Rade Draško.

Draško je istakao da izborni proces u ovoj lokalnoj zajednici protiče bez problema.

Pravo glasa u Istočnoj Ilidži ima 13.625 birača, koji mogu da glasaju na 124 redovna biračka mjesta.

SREBRENICA

U opštini Srebrenica do 11.00 časova na izbore je izašlo 11,41 odsto od ukupno 13.973 registrovanih birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Ljiljana Stevanović.

Stevanovićeva je rekla da postoje tehnički problemi na nekoliko birališta i da zbog neprepoznavanja glasača na uređaju za identifikaciju ti birači glasaju na nepotvrđenim glasačkim listićima.

Građani glasaju na 22 biračka mjesta, a angažovana su dva mobilna tima.

KALINOVIK

U Kalinoviku je do 11.00 časova glasalo 24,52 odsto od ukupnog broja birača, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Marko Bozalo.

Glasačko tijelo u ovoj lokalnoj zajednici čini 1.694 birača, koji će moći da glasaju na osam biračkih mjesta, a formirana su i dva mobilna tima.

Republika Srpska Problemi u Bijeljini: Birači nervozni, predsjednici biračkih odbora odustaju, skeneri ne rade...

FOČA

Na području Foče do 11.00 časova glasalo je 14,4 odsto birača, odnosno 2.354 od 16.327 upisanih u birački spisak, podaci su Gradske izborne komisije (GIK).

U odnosu na opšte izbore 2022. godine, izlaznost u 11.00 časova nešto je manja, budući da je tada u prva četiri časa u Foči glasalo 17 odsto birača.

Predsjednik GIK-a Vladimir Kulić rekao je da za sada nije bilo većih nepravilnosti, osim što su na pojedinim mjestima birači zaokruživali imena kandidata na pokaznoj listi, a na tri mjesta je dolazilo do prekida rada skenera.

"Na dva mjesta problem je otklonjen, nadamo se da ćemo ubrzo to uraditi i na trećem", naveo je Kulić.

On je napomenuo da u slučaju kada birači zaokruže kandidate na pokaznim listama - članovi biračkih odbora lako obrišu trag markera, tako da se pokazne liste ponovo mogu koristiti.

U Foči se glasa na 27 redovnih biračkih mjesta

PRNjAVOR

Na području Prnjavora do 11.00 časova glasalo je 4.565 birača, odnosno 11,62 odsto od ukupnog broja sa pravom glasa, rečeno je Srni u Gradskoj izbornoj komisiji (GIK).

Predsjednik GIK-a Novka Bijelonić Petrović rekla je da glasanje protiče mirno i bez ikakvih smetnji.

U Prnjavoru pravo glasa ima 39.561 birač.

Predviđeno je 50 redovnih biračkih mjesta, uz jedno za glasanje u odsustvu.

DERVENTA

Na području Dervente do 11.00 časova glasao je 3.201 građanin, odnosno 9,95 odsto od ukupnog broja registrovanih birača, izjavio je Srni predsjednik Gradske izborne komisije (GIK) Mile Strinić.

Strinić je naveo da glasanje protiče mirno i bez problema.

Pravo glasa u Derventi ima 33.280 birača, koji će moći da glasaju na 43 redovna biračka mjesta, a angažovano je i 10 mobilnih timova.

PALE

Na Palama je do 11.00 časova glasalo 19,67 odsto birača ili 3.915, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Predrag Slijepčević.

Slijepčević je istakao da glasanje protiče bez problema.

On je naglasio da je otvoreno i biračko mjesto u Mokrom gd‌je je bio u kvaru biometrijski uređaj, dok je od 9.00 do 10.00 časova bilo zatvoreno biračko mjesto u Pribnju jer skener nije funkcionisao.

Na Palama su registrovana 19.902 birača.

TREBINjE

U Trebinju je do 11 časova na izbore izašlo 19,77 odsto birača, potvrdio je za ATV predsjednik Gradske izborne komisije Trebinje Siniša Terzić.

Terzić kaže da su, bez obzira na uvođenje novih tehnologija, podatke o izlaznosti prikupljali manuelno.

"Najveća izlaznost je na biračkom mjestu u naselju Gorica, 29,29 odsto birača", rekao je Terzić.

On je izrazio zabrinutost zbog činjenice da jedno biračko mjesto u Trebinju još nije otvoreno. Riječ je o biračkom mjestu 030 u školi u Petrovom Polju.

Republika Srpska Željka Cvijanović glasala u Banjaluci

"Nas posebno brine to što biračko mjesto 030 još uvijek nije otvoreno. Posljednje informacije koje smo imali od strane CIK-a bile su da će nam neophodni uređaji za otvaranje biračkog mjesta doći do 11 časova. Međutim, 11 časova je prošlo, uređaji još nisu došli i vidjećemo šta će biti sa tim mjestom. To čekamo od sinoć. Stalno govore da su u putu. Do sada bi došli da su sa Madagaskara", rekao je Terzić.

Prema podacima do kojih je ATV došla iz OIK-a, o izlaznosti do 11 časova, u ostalim opštinama Istočne Hercegovine glasalo je:

Ljubinje – 16,90 odsto Bileća – 20,08 odsto Gacko – 19,72 odsto Berkovići - 22 odsto.

ISTOČNI STARI GRAD

Na biralištima u opštini Istočni Stari Grad do 11.00 časova glasalo je 19,89 odsto od ukupnog broja registrovanih birača, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Nemanja Nikolić.

On je dodao da izborni proces u ovoj lokalnoj zajednici protiče bez problema.

Pravo glasa u ovoj opštini ima 1.060 birača, koji mogu glasati na četiri redovna biračka mjesta.

PETROVO

U opštini Petrovo do 11.00 časova glasalo je 14,39 odsto birača, rečeno je u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Pravo glasa u ovoj opštini ima 6.150 birača.

Glasanje odvija na 10 redovnih biračkih mjesta.

ROGATICA

Od 8.700 registrovanih birača, u Rogatici je do 11.00 časova na opštim izborima glasalo njih 21,59 odsto, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

Manji tehnički problemi na početku izbornog procesa brzo su rješeni i glasanje se odvija bez problema.

BRATUNAC

U Bratuncu je do 11.00 časova biračko pravo ostvarilo 2.542 birača ili 14,12 odsto od ukupnog biračkog tijela, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Mijat Ćirković.

Ćirković je istakao tehničke probleme i neispravnost skenera na tri biračka mjesta.

"Na dva biračka mjesta u Kravici i na jednom u Srednjoškolskom centru došlo je do prekida glasanja zbog neispravnosti skenera. Taj problem smo riješili i na tim mjestima će glasanje biti produženo za onoliko vremena koliko je glasanje bilo u prekidu", objasnio je Ćirković.

Prema njegovim riječima, veliki broj birača nije uvršten u biračke spiskove, a riječ je o onima koji su se registrovali nakon 20. avgusta.

"To predstavlja probleme biračkim odborima, ali i biračima. Izborni proces se odvija mirno i nisu prijavljeni incidenti ni na jednom biračkom mjestu", rekao je Ćirković.

Pravo glasa u Bratuncu ima 19.062 birača.

KONZULAT U ŠTUTGARTU

Na biračkom mjestu u Konzularnom predstavništvu BiH u Štutgartu do 11.00 časova glasalo je 30 birača, odnosno 16,22 odsto od 185 registrovanih.

Generalni konzul BiH u Štutgartu Vera Sajić potvrdila je Srni da je biračko mjesto na vrijeme otvoreno i da glasanje teče bez problema.

Republika Srpska Problemi sa novim tehnologijama: U Bijeljini nije otvoreno 30 biračkih mjesta

Ona je napomenula da se glasanje obavlja bez novih tehnologija.

UGLjEVIK

Glasanje se normalno odvija na svih 26 biračkih mjesta u opštini Ugljevik nakon popravke skenera, rekla je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Nermina Ahmetović.

Ahmetović je navela da nervoza među građanima raste zbog čekanja, odnosno problema koje stvara tehnologija, ali da većih incidenata nije bilo.

Ahmetovićeva je istakla da ne posjeduju aplikaciju za praćenje izlaznosti, te da to, kako pretpostavlja, čini Centralna izborna komisija.

Ona je dodala da će rad na jednom biralištu biti produžen onoliko koliko je trajalo kašnjenje, s obzirom da je bilo prekida u dva navrata.

KNEŽEVO

U opštini Kneževo do 11.00 časova na opštim izborima glasalo je 14,54 odsto od ukupnog broja registrovanih birača u ovoj lokalnoj zajednici, rekao Srni član Opštinske izborne komisije /OIK/ Njegoš Dukić.

On je naveo da je glasalo 1.282 birača od ukupno registrovanih 8.820.

Dukić je rekao da je na početku bilo malo izazova sa skenerima ali da je sve dovedeno u red i da sve protiče uredno.

On je naveo da su biračka mjesta jutros otvorena sa kašnjenjem od pet minuta.

Na području opštine Kneževo ima 20 redovnih biračkih mjesta, a organizovana su tri mobilna tima.

BIJELjINA

Izlaznost birača u Bijeljini do 11.00 časova je 12,39 odsto i to je nešto manje nego 2024. godine kada je u istom periodu bila 15,95 odsto, izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije Dijana Savić Božić.

Ona kaže da na skener ne radi još samo na jednom biračkom mjestu u Bukovici i da se kontinuirano radi na otklanjanju tehničkih problema.

Problem sa radom skenera u Bijeljini od jutros je trajao na 30, od ukupno 184 biračka mjesta, koja je sa više od 111.000 glasača druga po veličini izborna jedinica u Republici Srpskoj.

Božićeva je navela da će glasanje biti produženo na biračkim mjestima gdje je početak glasanja kasnio zbog problema sa skenerima.

"Za sada nije bilo problema prijavljenih ovoj izbornoj komisiji", navela je Božićeva.

MRKONjIĆ GRAD

U opštini Mrkonjić Grad do 11.00 časova glasalo je 1.640 birača ili 9,47 odsto, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije (OIK) Slobodan Rajković.

Rajković je rekao da je na jednom biračkom mjestu bilo manjih tehničkih problema sa opremom za glasanje, ali da je sve otklonjeno, tako da se birački proces ovija uredno.

Pravo glasa u Mrkonjić Gradu ima 17.301 birač.

Pored redovnih biračkih mjesta na kojima birači mogu da ostvare svoje pravo glasa, na terenu je i šest mobilnih timova.

ŠIPOVO

Šipovu je do 11.00 časova glasalo 1.399 birača ili 13,37 odsto od broja registrovanih, izjavila je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije /OIK/ Vida Rakita.

Rakita je navela da svoje pravo glasa birači mogu da ostvare na 17 biračkih mjesta, te da su na terenu i dva mobilna tima.

Pravo glasa u Šipovu danas može da ostvari 10.519 birača.

NOVO GORAŽDE

U opštini Novo Goražde do 11.00 časova glasalo je 296 birača, odnosno 19,23 odsto od ukupno registrovanih 1.539, rečeno je Srni u Opštinskoj izbornoj komisiji.

BiH Kasni otvaranje 70 biračkih mjesta u Zeničko-dobojskom kantonu

U Novom Goraždu izborni proces protiče bez većih problema.

Na području opštine otvoreno je pet biračkih mjesta, jedno biračko mjesto u odsustvy i dva mobilna tima.

OSMACI

Na području Osmaka do 11.00 časova glasalo je 549 birača ili 14,72 odsto, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Vlado Kapur.

Kapur je rekao da izborni proces oteževaju problemi sa tehničkim uređajima, pa se moralo izlaziti na teren radi otklanjanja.

Na području Osmaka je šest biračkih mjesta, kao i dva mobilna tima, a na biračkom spisku ima oko 3.800 glasača.

BILEĆA

U Bileći je do 11.00 časova glasalo 1.897 ili 19,4 odsto birača, izjavila je danas Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Jelena Kapor.

"Za sada nema nikakvih problema prilikom glasanja", rekla je Kaporova.

Ona je navela da pravo glasa ima 9.798 birača, koji će moći da glasaju na 21 redovnom biračkom mjestu, a formirani su i po jedan mobilni tim za grad i za sela.

Kaporova je dodala da je jedno biračko mjesto na nepotvrđenim glasačkim listićima pridruženo redovnom biračkom mjestu.

RIBNIK

U opštini Ribnik trenutno postoje problemi sa prikupljanjem podataka o izlaznosti birača na glasačka mjesta, rekao je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Aleksandar Agić.

Agić je dodao da su na dva biračka mjesta zabilježeni problemi sa skenerima, ali da su ekipe na terenu i rade na otklanjanju kvarova.

On je dodao da pravo glasa u ovoj lokalnoj zajednici ima 5.950 redovnih birača i 19 na spisku za mobilni tim.

ŠEKOVIĆI

Na biralištima U Šekovićima do 11.00 časova glasalo je 1.159 građana ili 17,48 posto od ukupnog biračkog tijela, izjavio je Srni predsjednik Opštinske izborne komisije Nebojša Vidaković.

On je istakao da se izborni proces odvija uredno i da se poteškoće sa skenerom brzo rješavaju.

U Šekovićima pravo glasa ima ukupno 7.453 glasača.