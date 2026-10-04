Problemi u Bijeljini: Birači nervozni, predsjednici biračkih odbora odustaju, skeneri ne rade...

Situacija je takva da je nad 153 biračka mjesta pokrenuto glasanje putem skenera. Na ostalih 30 još nije, a na 28 je uspešno testiranje što se tiče transmisije, izjavila je predsjednik Gradske izborne komisije u Bijeljini, Dijana Savić Božić.

"Na određenom broju biračkih mjesta su odustali članovi, tj. predsjednici biračkih odbora. Odustali su noćas, oko 3 časa sam imala pun sastav, sada ponovo nema taj pun sastav. Brojeve tih biračkih mjesta koja nemaju pun sastav vam trenutno ne mogu reći jer rješavamo problem", istakla je Savić Božić.

Dodala je da se očekuje da i ostala biračka mjesta, gdje nije moguće bilo pokrenuti skener, počnu sa takvom vrstom glasanja, ali ono što jeste problem to je da je veliki broj operatera odustao koji treba da pokrenu tu dijagnostiku.

"Uporno zovemo Centralnu izbornu komisiju i njihove ovlašćene u kol-centru da nam pošalju operatere, niko se ne javlja u kol-centru cijelu noć i jutro. Ne može početi na stari način, a na stari način može da počne kad operater utvrdi da je nemoguće pokrenuti i taj operater nazove tehničku podršku, odnosno više rang, tad se to može zaključiti i utvrditi, ali na tim biračkim mjestima uopšte nema operatera", istakla je Savić Božić.

Dodala je da se na ručno glasanje može preći kad konstatuju ona lica kojih nema.

"To su lica koja imenuje Centralna izborna komisija, isključivo i samo Centralna izborna komisija. Mi nemamo tu nikakvu moć ni mogućnost da bilo koga angažujemo, niti da pošaljemo svoje IT tehničare koji bi mogli privatno zamoliti da odu da pokrenu. Mobilni timovi, ima ih sedam kao prethodnih godina, oni su krenuli, već rade svoj posao. Svaki od sedam timova je krenuo", istakla je Savić Božić.

Dodala je da oni koji kasne, a pokrenu se, oni će nadoknaditi.

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"Pitanje je samo da ih pokrenemo. Znači, nije sporno ako se kasni sat, dva, čak i tri. Velika je nervoza birača, svi birači su na biračkom mjestu, svi zovu, naravno, Gradsku izbornu komisiju, ovlašćenja, čak i vi koji ste svakodnevno u toku i sa mnom i sa Centralnom izbornom komisijom, čak me i vi pitate čija je nadležnost, možete onda zamisliti kako je biraču", istakla je Savić Božić.

Dodaje da birač zna samo da treba da dođe na glasanje i da glasa, zapravo ako je video video-znak kako treba da glasa, a sve ostalo zove GIK.

"U ovom trenutku imamo veliku nervozu birača, imamo veliku nervozu predsjednika biračkih odbora zbog velike odgovornosti koja se jako naglašavala na obukama i u medijima. Ljudi su u strahu, kontaktiraju nas... Nas ima koliko nas ima, ja ne mogu baš svima odmah riješiti problem, ali pokušavamo, borimo se kao nikada do sada da ovi izbori prođu na način kako su to zamislili zakonodavci", istakla je Savić Božić i dodaje:

Preko 111.000, možda 111.300, sad više nisam sigurna u tačan broj, ali ono što je bitno da kažem - ovo je druga po veličini izborna jedinica. Vi znate za sve probleme koje smo mi imali finansijske i tako dalje, ne bih ih danas isticala, nekad u vreme kada prođu ovi izbori, ako prođu kako treba, pričaćemo o tome i tu će biti ima duge rasprave".

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Dodala se ne smiju dovesti u ovakvu situaciju, posebno kada se uvode izborne tehnologije.

"One izborne jedinice koje imaju podršku organa vlasti i novac nisu završile svoj posao. A mi smo drugi po veličini, borimo se da ga uradimo i znate da smo juče isporučivali opremu 12 sati zbog toga što smo umjesto 100 imali 10 kombija", istakla je Savić Božić.