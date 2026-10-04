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Izborni dan u Mostaru normalizovan: Otklonjen kvar na skeneru

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04.10.2026 10:38

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Изборне технологије. Избори 2026.
Foto: ATV/Branko Jović

Glasanje na području Mostara protiče uredno, a poteškoće koje su jutros zabilježene na pojedinim biračkim mjestima su otklonjene.

Od ukupno 152 redovna biračka mjesta, ozbiljniji problem zabilježen je samo na jednom, gdje je zbog kvara na skeneru otvaranje kasnilo sat i po. Kvar je otklonjen, a rad tog biračkog mjesta biće produžen za isto toliko vremena.

Na ostalim biračkim mjestima izborni proces protiče bez većih problema.

Prema posljednjim informacijama Gradske izborne komisije, u Mostaru je registrovano 100.878 birača.

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Izbori 2026.

Izbori 2026

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